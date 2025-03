Apple kündigt Ankündigung eines neuen Air-Produkts an: MacBook oder iPad?

Wir vermuteten bereits, dass Apple im März ein neues MacBook Air ankündigen wollte, und jetzt haben wir ganz offiziell. Lest mehr!

Über Apples Air-Ankündigung

Tim Cook, CEO des Unternehmens, nutzte die sozialen Medien, um ein Video zu posten, zusammen mit der Überschrift „diese Woche“. Das Video selbst spielt Musik ab, während der Text „da liegt etwas in der Luft“ über den Bildschirm kriecht. Schließlich unterbricht ein verräterischer ultradünner Swoosh den Text. Es ist unglaublich wahrscheinlich, dass der Swoosh verwendet wird, um das kommende M4 MacBook Air zu repräsentieren. Wir wissen nicht, wann diese Woche die Ankündigung stattfinden wird.

Das M4 MacBook Air wird so wie sein Vorgänger in zwei Größen erhältlich sein, 13-Zoll und 15 Zoll. Apple hat das M3 MacBook Air im letzten März vorgestellt, so dass eine jährliche Aktualisierung sicherlich angebracht ist. Der M4-Chip hingegen kam erst vor ein paar Monaten auf Mac-Computer. Es tauchte zuerst im iPad Pro auf, bevor es im Oktober auf den iMac, Mac mini und MacBook Pro kam. Könnte sich das „da ist etwas in der Luft“ auf eine Aktualisierung des iPad Air beziehen? Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Ein neues Design kam im Mai heraus. Das reguläre iPad wäre jedoch für ein Update überfällig…