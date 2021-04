Apple hält Spring Loaded-Event am Dienstag, 20. April 2021

Apple gab bekannt, das Spring Loaded-Event am 20. April 2021 zu halten. Was uns da genau erwarten wird, lest ihr hier!

Über Apples Spring Loaded-Event

Wie bei allen Apples 2020-Veranstaltungen wird die Veranstaltung im April 2021 ein reines digitales Treffen sein. Da sich aufgrund der anhaltenden Krise keine Medienvertreter persönlich treffen können, macht das auch Sinn. Bei der April-Veranstaltung von Apple wird der Konzern die ersten neuen Produkte des Jahres 2021 präsentieren, und es ist eine ganze Menge reif dafür. Aktualisierte iPad Pro-Modelle, ein neues kostengünstiges iPad, ein neues iPad mini, aktualisierte iMacs, ein Apple TV und die lang erwarteten AirTags sind Produkte, die Apple potenziell vorstellen könnte.

Mal sehen, was wir dann tatsächlich am 20. April ab 19 Uhr unserer Zeit sehen werden. Ich persönlich tippe auf ein Refresh der iPad Pro-Serie mit einem A14X-Chip, einen neuen Apple TV (ich gebe nicht auf!!) und eventuell noch iMacs oder die AirTags – doch gewiss ist bis dato noch nichts. Was denkt ihr darüber? Apple plant, die Veranstaltung live auf seiner Website und in der Apple TV-App zu streamen, wenn sie beginnt. Natürlich wird es auf Beyond Pixels eine Nachlese geben, wie für die anderen Apple-Events auch!