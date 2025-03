Apple AirPods Max mit USB-C bekommen Update: Lossless-Audio und extrem niedrige Latenz

Apple bringt verlustfreies Audio und Audio mit extrem niedriger Latenz auf die AirPods Max mit iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4.

Über vier Jahre nach der Einführung der AirPods Max wird Apple sie mit längst überfälligen Funktionen aktualisieren. Dies ist das einzige große Update, das Apple den Kopfhörern bisher gegeben hat, abgesehen davon, dass sie im September ein Modell mit einem USB-C-Ladeanschluss anbieten. Und das ist der Haken: Das Update wird nur für die USB-C-Version der AirPods Max gelten, nicht für die Originalversion mit dem Lightning-Anschluss. Das liegt an technischen Einschränkungen des Lightning-Modells, wie z. B. die Leistung des Digital-Analog-Wandlers. Darüber hinaus funktionieren verlustfreies Audio und Audio mit extrem niedriger Latenz im drahtlosen Modus nicht. Um diese Funktionen nutzen zu können, müsst ein USB-C-Kabel anschließen.

Wie es der Zufall will, beginnt Apple nun mit dem Verkauf eines USB-C-auf-3,5-mm-Kabels. So könnt ihr mit AirPods Max endlich 24-Bit, 48 kHz verlustfreies Audio hören, solange ihr das USB-C-Modell habt. Verlustfreies Audio wird auch mit personalisiertem räumlichem Audio kompatibel sein, sagt Apple. Apple Music-Nutzer*innen können mehr als 100 Millionen Songs in verlustfreiem Audio hören. Das Unternehmen stellt fest, dass nach dem Firmware-Update „AirPods Max die einzigen Kopfhörer sein werden, die es Musikern ermöglichen, sowohl personalisiertes räumliches Audio mit Head Tracking zu erstellen als auch zu mischen.“ Es fügt hinzu, dass die Audiofunktion eine so extrem geringe Latenz ermöglicht, die mit den in Mac-, iPad- und iPhone-Geräten integrierten Lautsprechern vergleichbar ist. Diese Funktion könnte ein Segen für Gamer und Livestreamer sein.