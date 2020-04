Apex Legends The Old Ways Gameplay Trailer veröffentlicht

Respawn hat einen neuen Apex Legends The Old Ways Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch Einblicke in das actionreiche Event gewährt, das morgen beginnt und bis zum 21. April läuft. Im Event bekämpfet ihr in Bloodhounds Stadteroberung Horden von Prowlern und ergattert neue Event-exklusive Skins wie den „Junger-Bloodhound“-Skin. Außerdem fügt Respawn morgen den Modus „Duos“ nebst Kartenrotation dauerhaft hinzu, sodass ihr Duos oder Trios auf Königsschlucht und Rand der Welt spielen können.