Apex Legends Season 7 Gameplay-Trailer veröffentlicht

Respawn Entertainment veröffentlicht einen Apex Legends Season 7 Gameplay-Trailer, der die neue Olympus-Karte vorstellt und zeigt, was euch in der Arena erwartet, wenn „Aufstieg“ am 5. November startet.

Nach ihrer Landung auf der schwebenden Utopie Olympus erkunden die Spieler blühende Landschaften und die industriellen Eingeweide der Stadt. Horizon stößt zum Kader der Legenden mit angesagten Skins, die für die exklusive Arena wie geschaffen sind. Spieler erleben mit dem neuen Trident-Hovercraft epische Abenteuer und packende Verfolgungsjagden. Außerdem führt Saison 7 Clubs ein, die Spielern die Möglichkeit geben, die Stadt in den Wolken mit anderen Spielern zu erkunden, die über ähnliche Erfahrungsstufen, Interessen oder Spielstile verfügen, um eine Community aufzubauen, mit der sie gemeinsam in die Schlacht ziehen können.