Apex Legends schaltet ab 5. August einen Gang höher

Die nächste Staffel von Apex Legends beginnt am 5. August und bekommt einen neuen, permanenten Spielmodus.

Schnelleres Apex Legends, jetzt!

Respawn sagt, dass es Wildcard als schnellere Alternative zum Kern-Battle-Royale-Modus entwickelt hat. Wenn ihr zum Beispiel einen Feind ausschaltet, hinterlässt er keine Todesbox. Stattdessen wird sich dessen Beute um ihn herum verstreuen, was es euch leichter macht, einen Gegenstand, den ihr braucht oder haben wollt, zu finden und einzusammeln. Ein weiterer großer Unterschied hier ist das Legendenstapeln. Ihr und eure Teamkollegen können alle als derselbe Charakter spielen, wenn ihr das wollt. Respawn hat die Kings Canyon-Karte für Wildcard neu ausgestattet und dem Spielplatz Ziplines, Schwerkraftkanonen und andere lustige Dinge hinzugefügt. Zweite Chancen geben euch eine weitere Chance, den Sieg zu erringen, wenn die Dinge zunächst nicht gut für euch laufen.

Es gibt natürlich viele andere Updates für Apex Legends, wenn die Showdown-Saison beginnt. Caustic wird eine neue Fähigkeit namens Feldforschung haben, während seine Gaskanister und Granaten mehr Schaden anrichten werden. In der Zwischenzeit wird Bangalores Rauchkanister in der Lage sein, Türen zu durchbrechen und ein EMP-Upgrade zu erhalten. Darüber hinaus rüstet Respawn das Spiel von der Mitte bis zum Ende mit mächtigen passiven Fähigkeiten namens Amps um. Diese ermöglichen es uns, Boosts wie unendliche Munition, zusätzliche Rüstung und Heilungs-Upgrades freizuschalten. Das klingt alles schon sehr gut – und ab 5. August 2025 dürfen wir dann selber Hand an die ganzen Neuerungen legen. Hier gibt es noch einen Trailer für euch: