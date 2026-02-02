Apex Legends hört mit Entwicklung für Nintendo Switch auf

Apex Legends-Entwicklerstudio Respawn sagte, dass die Nintendo Switch-Unterstützung für das Spiel in diesem Sommer enden wird.

Kein Apex Legends mehr auf Switch

Dies fällt mit der Veröffentlichung von Staffel 30 zusammen, so weit der Plan. Danach funktioniert das Spiel weiterhin auf der Switch 2 und allen anderen derzeit unterstützten Plattformen, aber nicht mit der ursprünglichen Switch. „Staffel 29 wird das letzte Update für Apex Legends auf Nintendo Switch sein“, schrieb das Team in einem Beitrag auf X. Die Änderung wird am 4. August 2026 stattfinden, so dass Switch-Spieler noch einige Monate Zeit haben, um Apex Legends auf der Konsole zu genießen und Vorbereitungen für ihren Wechsel auf eine andere Plattform zu treffen, wenn sie dies planen.

„Alle Spielerfortschritte, Käufe und Einnahmen sind an ihre individuellen EA-Konten gebunden“, sagte Respawn. „Alles, was verdient oder gekauft wurde, einschließlich Apex-Münzen und Kosmetika, wird auf Nintendo Switch 2 übertragen, auch wenn Sie Nintendo Switch 2 nach dem 4. August 2026 kaufen.“ Die Switch 2 bietet zweifellos ein besseres Spielerlebnis für Apex Legends als das frühere Modell, aber die Nachricht ist immer noch ein Schlag für die aktuellen Switch 1-Spieler, die in absehbarer Zeit kein Upgrade geplant hatten. Das ist halt der Preis des Fortschritts, oder wie seht ihr das?