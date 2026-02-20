AOC GAMING Q27G4ZD: QD-OLED-Monitor der 3. Generation

Wer bisher auf die brillante Farbgewalt von QD-OLED-Panels geschielt hat, musste oft tief in die Tasche greifen oder bei der Geschwindigkeit Abstriche machen. AGON by AOC ändert das jetzt und bringt mit dem AOC GAMING Q27G4ZD ein Modell an den Start, das die Lücke zwischen sündhaft teuren Flaggschiffen und Einsteiger-OLEDs schließt. Ab sofort könnt ihr euch auf 27 Zoll High-End-Technik freuen, die eure Setups ordentlich aufmischt.

Das Beste aus zwei Welten Das Herzstück des neuen Monitors ist das QD-OLED-Panel der dritten Generation. Was das für euch bedeutet? Vor allem eine enorme Helligkeit. Mit bis zu 1000 Nits in der Spitze und der VESA DisplayHDR True Black 400 Zertifizierung liefert der Bildschirm Kontraste, von denen herkömmliche Monitore nur träumen können. Schwarz ist hier wirklich Schwarz, da jedes Pixel einzeln leuchtet und bei Bedarf komplett abschaltet.

Speed ohne Kompromisse Für alle kompetitiven Spieler:innen unter euch sind die nackten Zahlen besonders spannend. Der Q27G4ZD taktet mit satten 280 Hz und bietet eine Reaktionszeit von lediglich 0,03 ms (GtG). Ghosting oder Bewegungsunschärfe gehören damit der Vergangenheit an. Dank der QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) bleibt das Bild knackig scharf, ohne dass eure Grafikkarte bei hohen Bildraten direkt kapituliert.

Ausstattung und Sicherheit Ihr dürft beim Anschluss eurer Hardware flexibel sein: Zwei HDMI-2.1-Ports, ein DisplayPort 1.4 und ein integrierter USB-Hub mit vier Anschlüssen bieten genug Platz für Konsole, PC und Peripherie. Auch ergonomisch lässt der Monitor keine Wünsche offen – ihr könnt ihn drehen, neigen und in der Höhe verstellen, wie es euch am besten passt. Ein wichtiger Punkt für alle OLED-Skeptiker:innen: AOC integriert umfassende „OLED-Care“-Funktionen, um das Einbrennen von statischen Bildinhalten zu verhindern. Sollte trotz sachgemäßer Nutzung doch mal etwas schiefgehen, seid ihr durch eine 3-jährige Garantie abgesichert, die explizit auch das Einbrennen von Pixeln abdeckt.