ANTANK S3 MAX Test (Switch 2): Klein, aber oho!

Die S3 MAX richtet sich an alle, die eine zweite Station für das Wohnzimmer, den Arbeitsplatz oder unterwegs suchen. Mit ihren Abmessungen von gerade einmal 19,1 x 5,8 x 3,3 cm und einem Gewicht von nur 109 Gramm ist sie rund viermal leichter als Nintendos Original. Das klassische rot-blaue Design orientiert sich dabei bewusst an den Joy-Con-Farben und macht schon optisch klar: Hier wird Nintendo-DNA groß geschrieben. Das Dock kostet zum Testzeitpunkt 29,95 Euro und damit deutlich weniger als die offizielle Alternative. Doch was kann das Teil?

Wir klären hier: Ist die kompakte Alternative zur offiziellen Dock Station wirklich so gut wie versprochen? Nintendo hat mit der Switch 2 endlich eine würdige Nachfolgerin der legendären Hybrid-Konsole geschaffen. Doch während das neue System mit 4K-Unterstützung und verbesserter Leistung begeistert, bleibt die offizielle Docking-Station nach wie vor ein Riese. Hier kommt die ANTANK S3 MAX TV Dock Station ins Spiel – ein kompaktes Drittanbieter-Dock, das verspricht, alles zu bieten, was die offizielle Variante kann , nur eben deutlich kleiner und günstiger.

Erste Eindrücke und Aufbau

Bereits beim Auspacken wird klar: ANTANK hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Verarbeitung wirkt hochwertig, die Materialien fühlen sich wertig an. Das offene Design ohne Seitenwände sorgt nicht nur für eine bessere Luftzirkulation, sondern auch dafür, dass die Switch 2 während des Dockings vollständig sichtbar bleibt. Endlich kann man das schöne Design der Konsole auch im TV-Modus bewundern! Alternativ könnt ihr die S3 MAX-Lösung auch als Ständer benutzen, aber dazu gleich mehr.

Der Aufbau gestaltet sich denkbar einfach: HDMI-Kabel und USB-C-Netzteil anschließen, Switch 2 einsetzen – fertig. Besonders praktisch ist der kleine Umschalter an der Rückseite, mit dem man zwischen TV-Ausgabe und Standby-Modus wechseln kann. Das funktioniert zuverlässig und ohne Verzögerung. Ein cleveres Detail ist die Feder-gepufferte Docking-Buchse, die Verschleiß am USB-C-Port der Konsole vorbeugen soll. Die Mechanik funktioniert einwandfrei und scheint tatsächlich die Anschlüsse zu schonen.

Die S3 MAX im Alltag

Die S3 MAX-Station unterstützt 4K-Ausgabe bei 120Hz und theoretisch sogar 8K-Signale, wobei letzteres von der Switch 2 nicht genutzt wird. Die beiden USB-A-Ports arbeiten mit 2.0-Standard – für Controller und externe Festplatten völlig ausreichend. Es gibt auch eine Version mit LAN-Anschluss, falls ihr das für notwendig erachtet. Das 100W Power Delivery-System sorgt dafür, dass die Switch 2 auch bei anspruchsvollen Spielen nie der Saft ausgeht. Im Test mit Mario Kart World und anderen hardware-hungrigen Titeln blieb die Energieversorgung zu jeder Zeit stabil. Wenig überraschend: Die Ladezeiten entsprechen dabei exakt denen des offiziellen Docks.

Nintendo hat bei der Switch 2 ein aktives Kühlsystem mit Lüfter verbaut, die S3 MAX setzt hingegen auf passive Kühlung durch ihr offenes Design. Klingt erstmal bedenklich, oder? Detaillierte Temperaturmessungen zeigen jedoch: Die Befürchtungen sind unbegründet. Bei mehrstündigen Gaming-Sessions erreichte die Switch 2 eine Temperatur von 1 Grad wärmer als im Original-Dock. Das offene Design sorgt für bessere Luftzirkulation um die Konsole, was den fehlenden Lüfter größtenteils kompensiert. Überhitzungsprobleme sind uns niemals aufgefallen – selbst im Hochsommer nicht. Bei direkter Sonneneinstrahlung wird das Spielen der Konsole ohnehin nicht empfohlen.

Alltagstauglichkeit und Portabilität

Der wahre Trumpf der S3 MAX ist ihre Portabilität. Mit nur 109 Gramm verschwindet sie problemlos in jeder Reisetasche. Ob im Hotelzimmer, bei Freunden oder im Büro – die kompakte Dockingstation verwandelt jeden Bildschirm in eine Switch 2-Spielstätte. Die rutschfesten Gummifüße sorgen dabei für sicheren Stand auf verschiedensten Oberflächen. Besonders praktisch: Die Switch 2 kann auch während des Dockings bedient werden. Das Display bleibt frei zugänglich, sodass man zwischen Handheld- und TV-Modus nahtlos wechseln kann. Ein Feature, das bei der offiziellen Dockingstation schon alleine baulich unmöglich ist. Eine bemerkenswerte Eigenart: In diese Station gleitet eure Konsole nicht ganz so einfach wie in das Original.

Ein großer Kritikpunkt vieler Drittanbieter-Docks ist die Kompatibilität. Nintendo hat bei der Switch 2 neue Verschlüsselungsmechanismen implementiert, die viele günstige Alternativen fürs Erste ins Abseits gedrängt hatten. Die S3 MAX gehört dank seinem aktuellsten Firmware-Update zu den wenigen Docks, die diese Hürden erfolgreich meistern. ANTANK bietet regelmäßige Firmware-Updates über die eigene Website an. Das Update-Verfahren ist zwar etwas umständlich, funktioniert aber zuverlässig. Wichtig: Es wird empfohlen, ausschließlich das originale Nintendo-Netzteil zu verwenden, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Aber auch mit hochwertigen Netzteilen von Drittanbietern wie Anker wäre uns absolut nichts aufgefallen, was Probleme macht.