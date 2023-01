Ant-Man and the Wasp: Quantumania Kartenvorverkauf gestartet

Heute startet der Ant-Man and the Wasp: Quantumania Kartenvorverkauf. Ihr könnt euch also schon jetzt die Karten für den Kinostart am 15.2.2023 sichern.

Worum geht’s?

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania, der offiziell den Startschuss für Phase 5 des Marvel Cinematic Universe gibt, kehren die Superhelden-Partner Scott Lang (Paul Rudd) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) zurück, um ihre Abenteuer als Ant-Man and the Wasp fortzusetzen. Zusammen mit Hopes Eltern Hank Pym (Michael Douglas) und Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) finden sie sich im Quantenreich wieder, das sie nun gemeinsam erforschen und dabei auf seltsame neue Kreaturen stoßen. Auf sie wartet ein spannendes Abenteuer, das alles, was sie bisher für möglich hielten, übertrifft und sie auch zu Kang (Jonathan Majors) führt…

Peyton Reed übernahm erneut die Regie, als Produzenten zeichnen Kevin Feige und Stephen Broussard verantwortlich.