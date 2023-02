Ant-Man and the Wasp: Quantumania erobert Platz 1 in den Kinocharts

Mit einem großen Science-Fiction-Abenteuer im Quantenreich feiert der neueste Marvel-Streifen Ant-Man and the Wasp: Quantumania die furiose Kinorückkehr der kleinsten Marvel Helden und klettert mühelos an die Spitze der Kinocharts. Bei einem Einspielergebnis von 650.000 Euro verfolgte am besten Neustart-Wochenende des Jahres seit Mittwoch ein Publikum von über 45.000 den bisher erfolgreichsten Start eines Einzelfilms von Ant-Man, in dem sich Scott Lang mit seiner gesamten Familie dem neuen übermächtigen Gegner Kang in den Weg stellt.

Mit sensationellen Schauwerten und großartigen schauspielerischen Leistungen des bewährten Teams und des neuen Gegenspielers Kang alias Jonathan Majors erobert Quantumania auch weltweit die Pole-Position der Kinocharts. So ist der Film mit überragenden 127,5 Mio. Dollar Einspielergebnis am viertägigen Presidents‘-Day-Wochenende ebenfalls in den USA als erfolgreichster ANT-MAN-Einzelfilm in der MCU-Geschichte gestartet.