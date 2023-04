Ant-Man and the Wasp: Quantumania ab 8.6.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich

Alle, die den Startschuss in Phase 5 des Marvel Cinematic Universe verpasst habe, sollten sich den 8. Juni dieses Jahres im Kalender markieren. An diesem Tag erscheint Ant-Man and the Wasp: Quantumania auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray im Handel.

Was erwartet euch im Film?

In seinem dritten eigenen Film und insgesamt fünften MCU-Einsatz, kehrt Scott Lang (Paul Rudd) aka Ant-Man in das geheimnisvolle Quantenreich zurück. Den Gefahren dieser mysteriösen Parallelwelt muss Ant-Man aber nicht alleine trotzen. Mit ihm begeben sich seine Superhelden-Partnerin Hope Van Dyne/Wasp (Evangeline Lilly), Hopes Eltern Hank Pym (Oscar-Gewinner Michael Douglas) und Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) sowie Scotts Tochter Cassie (Kathryn Newton) in das fantastische Quantenabenteuer. Die Rückendeckung ist auch dringend notwendig, denn das Quantenreich hält Dinge bereit, die selbst in der „normalen” Welt voller Superhelden und -schurken nicht möglich wären. Den Cast um Peyton Reed – der nach „Ant-Man” und „Ant-Man and the Wasp” wieder in den Regiestuhl zurückkehrte – bereichern zudem unter anderem Jonathan Majors als Kang, der Eroberer, Corey Stoll als M.O.D.O.K., Holllywood-Legende Bill Murray als Lord Krylar, David Dastmalchian als Kurt und Randall Park als FBI-Agent James E. „Jimmy” Woo. Daneben warten in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, wie man es aus dem MCU kennt, weitere überraschende Gastauftritte auf das Publikum.