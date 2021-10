Anpfiff für die neue Saison – FIFA 22 ab sofort erhältlich

EA Sports pfeift die neue virtuelle Fußballsaison mit dem weltweiten Release von FIFA 22 an. Auf PS5, Xbox Series und Stadia könnt ihr im Spiel die neue HyperMotion-Gameplay-Technologie der nächsten Generation erleben. Außerdem bietet das Spiel Innovationen in sämtlichen Modi, darunter Arcade-Turniere in VOLTA FOOTBALL, neue Heroes in FIFA Ultimate Team und vieles mehr.

HyperMotion-Technologie ermöglicht das authentischste Fußball-Spielerlebnis

Dank der Power der HyperMotion-Technologie kombiniert FIFA 22 auf PS5, Xbox Series X|S und Stadia hochentwickeltes 11-VS-11-Capturing mit einer eigenen Machine-Learning-Technologie. Ergebnis ist das realistischste, flüssigste und reaktionsschnellste Fußballerlebnis, in dem die Emotionalität, die Leidenschaft und die Physikalität auf dem Rasen unmittelbar spürbar werden. Mithilfe der HyperMotion-Technologie konnte erstmals das Motion-Capturing von 22 mit voller Intensität spielenden Profispielern eingebaut werden. EAs eigener Machine-Learning-Algorithmus lernt aus mehr als 8,7 Millionen Frames mit hochentwickeltem Capturing, schreibt dann in Echtzeit neue Animationen und ermöglicht organische Fußball-Bewegungen in den unterschiedlichsten Interaktionen auf dem Spielfeld. HyperMotion verändert die Bewegungen der Spieler mit und ohne Ball, egal ob Schuss, Pass oder Flanke.

Ein innovatives Spielerlebnis in FIFA Ultimate Team

Der neue Ableger der Fußballsimulation sorgt darüber hinaus für Innovationen im populären FIFA Ultimate Team-Modus (FUT) und gestaltet den Wettkampf in Division Rivals und FUT Champions um. So ergeben sich noch mühelosere Möglichkeiten, Skills und Fortschritte im Wettkampf gegen andere Spieler:innen zu zeigen. Ebenfalls im neuen Titel enthalten sind mit den FUT Heroes auch einige der beliebtesten Spieler der Fußballgeschichte. Sie geben den Fans die Gelegenheit, die nostalgischen Momente nachzustellen, mit denen sie sich ihren Platz in den FUT 22-Heroes verdient haben.