Another Code: Recollection für Switch angekündigt (Release 19.1.2024)

Das Nintendo DS-Spiel Another Code: Doppelte Erinnerung und seine Wii-Fortsetzung Another Code: R – Die Suche nach der verborgenen Erinnerung erscheinen als Another Code: Recollection für Nintendo Switch. Elf Jahre nach dem Tod ihrer Eltern erhält die junge Ashley einen Brief von ihrem totgeglaubten Vater. Die Suche nach Antworten führt sie auf eine einsame Insel, wo sie auf neue Rätsel und Hindernisse stößt, die ihre Ermittlungen zu behindern drohen. Finden die Nintendo Switch-Spieler:innen Spuren ihrer Vergangenheit?

Das wird sich ab dem 19. Januar 2024 zeigen, wenn Another Code: Recollection für Nintendo Switch erscheint. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.