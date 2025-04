Anker Solix Solarbank 3 Pro ab sofort in attraktiven Bundles erhältlich

Anker SOLIX hat im April 2025 auf einem Presseevent in Berlin die neue Solarbank 3 Pro vorgestellt, die ab sofort als attraktive Bundle-Kombinationen erhältlich ist. Der modulare Solarspeicher zeichnet sich durch vier Maximum Power Point Tracker (MPPT) aus und bietet damit eine Eingangsleistung von bis zu 3.600W. Darüber hinaus können bis zu acht weitere Solarmodule mit einer Leistung von insgesamt bis zu 4.680W an das System angeschlossen werden. Die Solarbank 3 Pro bietet somit eine AC-Nennleistung von bis zu 1.200W (in Österreich aktuell bis 800W) und kann in beide Richtungen mit 1.200W laden und entladen.

Anker Intelligence für KI-basiertes Energiemanagement

Um die Leistung der Solarbank 3 Pro noch weiter zu optimieren, setzt Anker SOLIX auf die patentierte Anker Intelligence-Technologie. Das intelligente Energiemanagementsystem nutzt eine datengesteuerte KI zur automatischen Planung von prognostizierten Stromüberschüssen oder -defiziten basierend auf Wetterbedingungen und Nutzungsdaten, um Kosteneinsparungen zu maximieren.

Produkt-Bundles in Deutschland und Österreich

Zum Marktstart der Solarbank 3 bietet Anker SOLIX im Zeitraum vom 29. April bis zum 2. Juni 2025 in Deutschland und Österreich verschiedene Produkt-Bundles zu reduzierten Preisen an.

Die Bundles für Deutschland stellen sich folgendermaßen zusammen:

Produktname Solarpanele UVP (EUR) Preis vom 29. April bis 2. Juni 2025 (EUR) Solarbank 3 Pro 2688Wh + 1820Wp PV 4x 455W 2.099 1.799 Solarbank 3 Pro 2688Wh + 2000Wp PV + 1x Erweiterungsakku 2688Wh 4x 500W 2.898 2.498 Solarbank 3 Pro 2688Wh + 4000Wp PV + 1x Erweiterungsakku 2688Wh 8x 500W 3.498 2.998

In Österreich werden die Bundles zu folgenden Preisen angeboten:

Produktname Solarpanele UVP (EUR) Preis vom 29. April bis 2. Juni 2025 (EUR) Solarbank 3 Pro 2688Wh + 1820Wp PV 4x 455W 2.899 2.399 Solarbank 3 Pro 2688Wh + 2000Wp PV + 1x Erweiterungsakku 2688Wh 4x 500W 3.898 3.198 Solarbank 3 Pro 2688Wh + 4000Wp PV + 1x Erweiterungsakku 2688Wh 8x 500W 4.798 3.998

Eine nachhaltige Zukunft beginnt beim Produkt – und geht weit darüber hinaus

Um nicht nur den eigenen Kund:innen grüne Stromerzeugung zu ermöglichen, sondern Nachhaltigkeit selbst aktiv zu leben, hat Anker SOLIX die Solarbank 3 Pro durch den Klimaschutz-Dienstleister ClimatePartner als klimafreundliches Produkt zertifizieren lassen. Damit sendet das Unternehmen ein klares Signal: Nachhaltigkeit ist nicht nur Teil der Markenbotschaft, sondern fester Bestandteil der Produkte und ihrer Entwicklung.

Darüber hinaus engagiert sich Anker SOLIX auch gesellschaftlich für eine grünere Zukunft. In Kooperation mit der Earth Day Organisation (EDO) wurde die Kampagne „Share the SUN, Power the Planet“ ins Leben gerufen. Diese hält Menschen weltweit dazu an, durch den Einsatz von Solarenergie und bewussten Entscheidungen einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Den Erfolg des Aufrufs belegen die beeindruckenden Zahlen: Seit 2023 haben Anker SOLIX Nutzer:innen weltweit bereits mehr als 49 Millionen kWh Solarstrom erzeugt. Mit Initiativen wie diesen verfolgt Anker SOLIX ein klares Ziel: Nachhaltige Energie für alle zugänglich machen.