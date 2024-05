Anker SOLIX Solarbank 2-Reihe ab sofort online und im Handel erhältlich

Ab sofort ist die neue Generation der Anker SOLIX Solarbank auf der Anker-Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich: die Anker SOLIX Solarbank 2-Reihe.

Sowohl Anker SOLIX Solarbank 2 Pro als auch Anker SOLIX Solarbank 2 Plus setzen mit dem automatisch den Bedarf verteilenden Anker SOLIX Smart Meter neue Maßstäbe bei der Leistung, Effizienz und Einfachheit beim Erzeugen von Solarstrom. Die Anker SOLIX Solarbank 2 Pro hält durch ihr robustes Aluminiumgehäuse extremen Temperaturen stand und ist das weltweit erste All-in-One-System mit integriertem Wechselrichter. Dank vier MPP-Trackern – die Plus nutzt zwei MPPTs – bietet sie eine Gesamtleistung von bis zu 2.400 Watt. Durch die neuen gesetzlichen Regelungen lassen sich nun bis zu 800 Watt direkt in das heimische Netz einspeisen. Den Rest speichern die auf der fortschrittlichen LFP-Akku-Technologie basierenden Solarbank 2 Pro und Plus mit der Hilfe von bis zu fünf Erweiterungsbatterien zuverlässig mit bis zu 9,6 Kilowattstunden an Speicher.

Praktisch für KäuferInnen der ersten Generation: Anker SOLIX ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen – ein kostenloses Update im vierten Quartal 2024 wandelt die erste Solarbank in einen zusätzlichen Speicher um.



Anker SOLIX Solarbank 2 Pro: Alle Informationen zu Preisen und Bundles

Interessierte wählen aus einer Vielzahl an Bundles, für die es bis zum 10. Juni 2024 bis zu 22 Prozent an Rabatt und einen kostenlosen Anker SOLIX Smart Meter im Wert von 99 Euro dazu gibt: