Anker Solix Black Friday 2025 mit Rabatten bis zu 56%

Anker SOLIX bietet zum Black Friday 2025 noch einmal die besten Deals des Jahres an. Kund:innen haben die Chance, nachhaltige Energielösungen und portable Speicher zu Bestpreisen zu ergattern – und dabei sinnvolle Geschenke zu shoppen, um an Weihnachten etwas Sonne zu verschenken.

Zunächst warten Pre-Sales-Angebote, bevor es kurz vor Black Friday dann in die heiße Phase der Schnäppchen geht. Kund:innen profitieren je nach Zeitraum von Rabatten in Höhe von bis zu 56 Prozent (Die Geschenkaktionen gelten nicht für die Produktgruppe der tragbaren Powerstations von Anker SOLIX und sind darüber hinaus nicht kombinierbar), kostenlosen Smart Metern, attraktiven Geschenkaktionen und exklusiven Bundle-Angeboten für Solar- und Speichersysteme.

Pre-Black Friday Deals vom 11. bis 19. November 2025

Noch vor der Hauptkampagne startet Anker SOLIX mit attraktiven Early-Bird-Angeboten: Kund:innen können sich auf Rabatte von bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Solar- und Speicherlösungen, inklusive der beliebten Bestseller Solarbank 3 Pro, Zusatzbatterien, dem Power Dock oder zahlreichen Powerstations, freuen.

Der „Flash Sale“ im Anker SOLIX-Onlineshop offeriert zusätzlich Superrabatte und Schnäppchen als zeitlich begrenzte Angebote.

Gratis zu ausgewählten Bestellungen gibt es folgendes Zubehör dazu:

Ab einem Bestellwert von 2.000 Euro ein kostenloses Set aus vier Solarpanel-Bodenhalterungen und vier Solarpanel-Erweiterungskabeln.

Ab 3.000 Euro einen kostenlosen Erweiterungsakku. Innerhalb der Pre-Black Friday Phase finden darüber zwei Flash-Sale-Events statt (7.-9. und 14.-16. November), in denen zusätzliche Sonderangebote verfügbar sind. (Die Geschenkaktionen gelten nicht für die Produktgruppe der tragbaren Powerstations von Anker SOLIX und sind darüber hinaus nicht kombinierbar)

Gratis Anker SOLIX Smart Meter zu allen Solarbank-Bestellungen.

Alle Pre-Sale Angebote im Überblick (nur gültig vom 11. bis 19. November 2025):

Powerstations & EV Charger (allgemeine Produktseite):

Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation 40% €599.00 Anker SOLIX C1000 Gen 2 Tragbare Powerstation 40% €599.00 Anker SOLIX C800 Tragbare Powerstation 31% €449.00 Anker SOLIX V1 Smartes Ladegerät 11kW Stecker-Variante 31% €499.00 Anker SOLIX F2000 Tragbare Powerstation 20% €1,199.00

Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul 33% €1,349.00 Solarbank 3 E2700 Pro + 1820Wp IBC Solarmodul + BP2700 Erweiterungsakku 33% €2,018.00 Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul+ BP2700 Erweiterungsakku 29% €2,068.00 Solarbank 3 E2700 Pro + BP2700 Erweiterungsakku 28% €1,718.00 Anker SOLIX Power Dock + 1x Solarbank 3 E2700 Pro 26% €1,398.00

Black Friday Deals vom 20. November bis 1. Dezember 2025

In der Hauptphase gibt es bei Anker SOLIX noch einmal zusätzliche Rabatte: Kund:innen können von Ersparnissen von bis zu 50 Prozent auf ausgewählte modulare Energiespeicher und Solar-Bundles profitieren. Die Geschenk- und Rabattmechanismen der Pre-Black Friday Deals haben auch innerhalb der zweiten Phase Bestand.

Zusätzlich haben Kund:innen in dieser Zeit die Chance, am Glücksrad im Onlineshop von Anker SOLIX teilzunehmen. Jede Bestellung sichert automatisch einen Platz in der Verlosung, bei der Gewinne wie Rabattgutscheine, ein Erweiterungsakku 2700 oder eine Solarbank 2 AC zur Verfügung stehen.

Alle Black Friday-Sale Angebote im Überblick (nur gültig vom 20. November bis 1. Dezember 2025):

Powerstations, Kühler & EV Charger (allgemeine Produktseite):

Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation 50% €499.00 Anker SOLIX F3000 Tragbare Powerstation – 3072Wh | 3600W 40% €1,799.00 Anker SOLIX EverFrost 2 23L Akku-Kühlbox + 100W Solarpanel 33% €709.99 Anker SOLIX V1 Smartes Ladegerät 11kW Stecker-Variante 31% €499.00 Anker SOLIX BP2000 Erweiterungsakku (Für F2000) – 2048Wh LiFePO4 27% €799.00

Solarbank 3 E2700 Pro 40% €899.00 Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul 40% €1,199.00 Solarbank 3 E2700 Pro + 1820Wp IBC Solarmodul + BP2700 Erweiterungsakku 37% €1,898.00 Anker SOLIX Power Dock + 1x Solarbank 3 E2700 Pro 37% €1,198.00 Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul + BP2700 Erweiterungsakku 36% €1,848.00 Solarbank 3 E2700 Pro + BP2700 Erweiterungsakku 35% €1,548.00

Damit bietet die Black-Friday-Woche die beste Gelegenheit des Jahres, sich umfassend mit Anker SOLIX-Energiesystemen auszustatten und die eigene Stromunabhängigkeit auf das nächste Level zu bringen.