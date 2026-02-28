Anker SOLIX auf dem MWC 2026: Die C2000 Gen 2 live erleben

Im Rahmen des diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona (2. bis 5. März 2026) rückt Anker SOLIX die erst kürzlich vorgestellte Anker SOLIX C2000 Gen 2 in das Zentrum seiner Präsenz. Wenn ihr vor Ort seid, dürft ihr die Powerstation am Stand von Anker SOLIX live erleben und euch selbst ein Bild von der neuen Generation tragbarer Energiespeicher machen.

Kompaktes Kraftpaket für mobiles Leben

Das neue Flaggschiff überzeugt durch eine hohe Leistung bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht. Mit einer Kapazität von 2.048 Wh und einer Dauerleistung von 2.400 W (4.000 W Peak) richtet sich das Modell gezielt an Camper:innen, Vanlife-Fans sowie Haushalte, die eine flexible Backup-Lösung suchen. Dank des „Cell-to-Chassis“-Designs ist die Station rund 25 Prozent leichter als der Branchendurchschnitt in dieser Klasse und wiegt lediglich 18,9 kg.

Ultraschnelles Laden und hohe Effizienz

Besucher:innen des MWC können sich von der Ladegeschwindigkeit überzeugen: Die C2000 Gen 2 gilt als die leistungsstärkste schnellladende RV-Backup-Powerstation ihrer Klasse. Durch die Kombination aus Wechselstrom (AC) und Solar lässt sie sich in nur 45 Minuten auf 80 Prozent aufladen. Nach insgesamt 58 Minuten ist sie wieder voll einsatzbereit. Für längere Autarkie dürft ihr die Kapazität mit einem Erweiterungsakku auf bis zu 4 kWh verdoppeln.

Intelligente Features für den Alltag

Neben der reinen Power bietet die Station smarte Funktionen wie die OptiSave-Technologie, die den Standby-Verbrauch auf unter 10 Watt senkt. Das sorgt dafür, dass ihr eure Geräte noch länger betreiben könnt. Über die Anker SOLIX App dürft ihr zudem alle Parameter steuern und Modi wie „PV Priority“ oder den „Storm Guard Mode“ nutzen, um auf Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Neun Anschlüsse, darunter zwei 140 W USB-C PD-Ports, ermöglichen es euch, mehrere Geräte gleichzeitig zu versorgen.