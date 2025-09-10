Anker Nano 70W jetzt erhältlich – Perfekte Ladegerät für die iPhone 17-Serie

Gestern ging die Technik-Messe IFA 2025 in Berlin zu Ende, ehe abends die Präsentation der neuen iPhone 17-Serie anstand. Für beide Tech-Highlights setzt Anker ein starkes Zeichen: mit seiner Anker Nano-Reihe. Besonders im Fokus steht das Anker Nano 70W Ladegerät, das euch trotz seiner kompakten Bauweise eine hohe Ladegeschwindigkeit, Effizienz und ein elegantes Design bietet. Ihr könnt es ab sofort für 49,99 Euro bei Anker, Amazon und im Handel kaufen. Bis zum 30. September bekommt ihr sogar 20 Prozent Rabatt auf das Netzteil und zahlt dann nur noch 39,99 Euro.

Das Anker Nano 70W Ladegerät: Bleibt durch Doppel-GaN-Chip stets cool

Das neue Anker Nano 70W Ladegerät liefert euch bis zu 70 Watt Leistung über einen der beiden USB-C-Anschlüsse oder verteilt über die beiden USB-C-Ports und einen zusätzlichen USB-A-Port. Für eure Sicherheit sorgt dabei eine innovative Kühltechnologie im Inneren des Chargers. Zwei Transformatoren und zwei GaN-Chips (Galliumnitrid) reduzieren die Wärmeentwicklung so effektiv, dass das Gerät bis zu zehn Grad kühler bleibt als der internationale Standard, was auch der TÜV Rheinland bestätigt hat.

Auch optisch punktet das Anker Nano 70W Ladegerät. Wenn ihr es einmal in die Hand nehmt, werdet ihr überrascht sein, wie klein und leicht ein 70-Watt-starkes Netzteil sein kann. Es ist 54 Prozent kleiner als Apples originales 67W-Macbook-Ladegerät, sitzt fest in der Steckdose und lässt sich dank klappbarem Stecker noch besser verstauen. Mit seinem minimalistischem Design ist es der ideale Begleiter für jedes Smartphone – sei es ein neues iPhone 17, eine frühere Generation oder ein Android-Begleiter von Samsung, Honor & Co.

Ob 70-Watt-Ladegerät, eine kleine 5.000 Milliamperestunden Power Bank mit Qi2-Technologie für 49,99 Euro oder ein kleineres 45-Watt-Netzteil mit USB-C-Kabel für 29,99 Euro, die Anker Nano-Reihe bietet für jeden Einsatzzweck eine ebenso passende wie farbenfrohe Alternative zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch auf das 45-Watt-Netzteil bekommt ihr bis zum 30. September satte 33 Prozent Rabatt und zahlt dann nur noch 19,99 Euro.