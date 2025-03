Anker MagGo Qi2 Ladeständer Test: Moderne Aufladung, formschön verpackt

Der starke Magnetring hält euer Smartphone sicher an Ort und Stelle, selbst wenn ihr den Touchscreen verwendet oder Benachrichtigungen abtippt. Durch das schlanke Design findet der Ladeständer auf jedem Schreibtisch, Nachttisch oder in der Küche seinen Platz, ohne viel Raum einzunehmen. Das Ladegerät ist primär für MagSafe-kompatible iPhones optimiert, funktioniert aber dank Qi2-Standard auch mit Android-Geräten, die diesen Standard unterstützen. Diese kabellose Ladelösung verbindet modernes Design mit praktischem Nutzen und der neuesten Ladetechnologie. Was der Ständer im Alltag taugt und ob er sein Geld wert ist, erfahrt ihr in diesem Test. Dazu packen wir ihn auch gleich einmal aus!

Auf der offiziellen Website des Produkts präsentiert Anker seinen MagGo Qi2 Ladeständer als perfekte Kombination aus elegantem Design und leistungsstarker Funktionalität. Die Vorteile lassen sich schnell zusammenfassen: Dank der Qi2-Zertifizierung liefert das Gerät bis zu 15 Watt kabellose Ladeleistung für kompatible Smartphones. Der Magnetmechanismus sorgt dabei für eine präzise Ausrichtung und optimale Ladeeffizienz. Besonders praktisch: Der Standfuß ist verstellbar und erlaubt eine Anpassung in verschiedenen Winkeln, sodass ihr euer Gerät sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen könnt, während es geladen wird.

Mit dem Anker MagGo Qi2 Ladeständer erweitert der Zubehörspezialist seine Palette an Ladegeräten um ein besonders elegantes und funktionales Modell.

Der erste Eindruck des Ständers

Das Auspacken des Anker MagGo Qi2 Ladeständers ist ein echtes Vergnügen. Die Verpackung ist, wie bei Anker gewohnt, hochwertig und minimalistisch gestaltet. Nach dem Öffnen liegt der Ladeständer vor euch – schlank, elegant und mit matten Oberflächen, die sich wunderbar anfühlen. Das Gewicht ist überraschend und angenehm hoch – nicht zu schwer, aber substantiell genug, um einen stabilen Stand zu gewährleisten. Die Gummierung an der Unterseite sorgt dafür, dass der Ständer auf praktisch jeder Oberfläche zuverlässig haftet und nicht verrutscht. Der verstellbare Kopf des Ständers macht sofort einen robusten Eindruck. Er lässt sich mit angenehmer Haptik in verschiedene Positionen bringen und rastet dann zufriedenstellend ein. Die Magnete im Ladepuck sind stark und greifen das iPhone beim Annähern förmlich – ein sehr befriedigendes Gefühl!

Eine weitere schöne Kleinigkeit: Die magnetische runde Halterung lässt sich drehen. Dabei klickt das Gerät alle paar Grad, was sich in etwa so anhört, als würdet ihr das Bedienteil eines Tresors drehen – sehr cool! Auch das mitgelieferte USB-C-Kabel macht einen hochwertigen Eindruck, und der Anschluss am Ständer ist gut platziert, sodass das Kabel unauffällig nach hinten weggeführt werden kann. Wer nach einem Ladegerät mit geringer Stellfläche sucht, wird hier fündig. Der MagGo Qi2 Ladeständer nimmt nur wenig Platz ein – wesentlich weniger als ein liegendes Smartphone beispielsweise. Das ist besonders für kleinere Nachttische oder beengte Arbeitsplätze ein echter Vorteil. Die Verarbeitungsqualität ist jedenfalls bemerkenswert hoch und rechtfertigt auf den ersten Blick den Preis des Produkts (39,99 Euro UVP, aktuell um 34,99 Euro zu haben).

Der MagGo Qi2 Ladeständer im Alltag

Im täglichen Gebrauch zeigt der Anker MagGo Qi2 Ladeständer naturgemäß seine wahren Stärken. Das magnetische Andocken des meines iPhone 13 Pro geht flott von der Hand, der Ständer bleibt dabei stabil an Ort und Stelle. Das Ladegerät unterstützt sowohl die Hoch- als auch Querformat-Nutzung, was besonders praktisch ist, wenn ihr während des Ladens Videocalls führen, Filme schauen oder das Smartphone als kleine Infotafel oder im StandBy-Modus nutzen wollt. Die Ladegeschwindigkeit entspricht mit bis zu 15 Watt dem aktuellen Standard für kabelloses Laden und ist beeindruckend flott. Die Ladeeffizienz ist dank der präzisen magnetischen Ausrichtung des Qi2-Standards deutlich besser als bei herkömmlichen Qi-Ladegeräten, wo man oft das Gerät mehrmals neu positionieren muss, um den optimalen Ladepunkt zu finden – kein Wunder, dass Apple von Anfang an den MagSafe-Standard verfolgte.

Besonders angenehm: Der Anker MagGo Qi2 Ladeständer selbst entwickelt während des Ladens kaum Wärme. Das liegt an der fortschrittlichen Technologie, die Anker auch in anderen Produkten einsetzt, und der integrierten Temperaturüberwachung. Euer Gerät bleibt dadurch kühler, was langfristig der Akkugesundheit zugutekommt. Auch nach stundenlangem Laden oder während der gleichzeitigen Nutzung von anspruchsvollen Apps bleibt alles im grünen Bereich. Ein kleiner Kritikpunkt wäre, dass bei intensiver Nutzung des Touchscreens das Smartphone manchmal leicht wackeln kann. Das ist aber wirklich nur bei überdurchschnittlich kräftigen Tippbewegungen der Fall und schmälert nicht den insgesamt sehr positiven Eindruck. Die Magnete sind stark genug, um euer iPhone sicher zu halten, wenn ihr normale Wischgesten ausführt oder durch Apps scrollt – ihr könnt sogar das Gerät samt Ständer hochheben.

Zur Technik des Produkts

Technisch gesehen ist der Anker MagGo Qi2 Ladeständer ein echtes Kraftpaket in kompakter Form. Das Herzstück bildet die Qi2-Technologie, der neueste Standard im Bereich des kabellosen Ladens. Im Gegensatz zum herkömmlichen Qi-Standard bietet Qi2 eine magnetische Ausrichtung, die die Ladeeffizienz erhöht und eine optimale Positionierung des Geräts garantiert. Die maximale Ladeleistung von 15 Watt entspricht dem, was auch Apples originales MagSafe-Ladegerät leistet. Die magnetische Verbindung wird durch ein ausgeklügeltes Arrangement von Magneten erreicht, die exakt mit den Gegenstücken in MagSafe-kompatiblen iPhones korrespondieren. Dadurch wird nicht nur eine sichere Verbindung hergestellt, sondern auch die optimale Position für maximale Energieübertragung gewährleistet. Der integrierte Sicherheitsmechanismus ActiveShield sorgt dafür, dass die Temperatur während des Ladevorgangs kontinuierlich überwacht wird, um Überhitzung zu vermeiden.

Der verstellbare Ständer ist nicht nur ein praktisches Feature, sondern auch technisch durchdacht. Er ermöglicht eine Anpassung des Betrachtungswinkels zwischen etwa 30 und 70 Grad, sodass für jede Situation die perfekte Position gefunden werden kann. Die Mechanik wirkt robust und sollte auch nach längerem Gebrauch zuverlässig funktionieren. Ein weiterer technischer Pluspunkt ist die Kompatibilität mit Smartphones in Schutzhüllen bis zu einer Dicke von etwa 3 mm, was die meisten handelsüblichen Cases abdeckt. Um das volle Potenzial des Qi2-Ladeständers auszuschöpfen, empfiehlt Anker die Verwendung eines 20W-Netzteils, das allerdings separat erworben werden muss. Wer bereits ein USB-C-Netzteil besitzt, kann dieses aber problemlos weiterverwenden – ein kleiner Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Die Abmessungen des Anker MagGo Qi2 Ladeständer betragen 88 x 88 x 153 mm bei einem Eigengewicht von 252 Gramm.