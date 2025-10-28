Anker Laptop Powerbank (25K, 165W) Test: Volle Power ohne Kabelsalat

Als Powerbank-Power-User sehe ich mich ständig neuen Powerbanks an – das neueste Modell, das nun bei mir gelandet ist, ist die Anker Laptop Powerbank mit 25.000 mAh und 165W hat. Ob meiner bisherigen Erfahrungen mit Powerbanks von Anker habe ich hohe Erwartungen. Sie ist explizit für Power-User:innen konzipiert, die ihren Laptop unterwegs aufladen möchten, und liefert souverän die Leistung, um dein MacBook Pro und iPhone gleichzeitig blitzschnell zu versorgen. Ich habe das gute Stück nun einige Wochen auf Herz und Nieren getestet – meine Erfahrungen findet ihr in meinem Anker Laptop Powerbank (25K, 165W) Test.

Komfort meets Leistung

Was sofort ins Auge sticht, ist die enorme Gesamtkapazität von 25.000 mAh. Das ist mehr als genug Energie, um die meisten High-End-Smartphones mehrmals aufzuladen. Trotz dieser Kapazität bleibt die Powerbank dank ihrer kompakten Maße und des airline-safe Designs ein idealer Reisebegleiter. Sie liefert eine Gesamtleistung von bis zu 165W, wodurch ihr locker einen Laptop und auch ein Smartphone zugleich aufladen könnt. Ihr könnt auch gerne noch Kopfhörer aufladen, aber dann braucht ihr ein zusätzliches Kabel, denn fix verbunden mit der Powerbank sind „nur“ zwei.

Aber genau diese zwei Kabel sind für mich ein Gamechanger. Es ist so praktisch, dass man nicht ständig ein Kabel suchen muss, weil zwei fix verbaut sind und zwar so, dass sie überhaupt nicht stören. Ein Kabel ist ähnlich wie bei 165W Powerbank Modell von UGREEN perfekt am Kopf der Powerbank eingepasst und das zweite wird als praktischer Trageschlaufe verwendet. Ebenfalls top ist das Display, das in Echtzeit alle wichtigen Infos liefert: die Kapazität, die aktuelle Output- und Input, die Temperatur und sogar die verbleibende Zyklenzahl. Diese Transparenz gibt volle Kontrolle über den Ladevorgang.

Der Leistungstest: 165W unter der Lupe

Die versprochene Leistung ist entspricht meinen Testergebnissen. Jeder der USB-C-Anschlüsse (inklusive der eingebauten Kabel) liefert bis zu 100W einzeln. Damit kann man beispielsweise ein 16-Zoll MacBook Pro (M3) in nur 33 Minuten auf 50 Prozent bringen oder ein iPhone 16 in 25 Minuten auf 50 Prozent laden. Diese Geschwindigkeit ist im mobilen Bereich top.

Beim Laden von bis zu zwei Geräten liefert die Powerbank ihre volle 165W Gesamtleistung. Das ist der Sweet Spot für Laptop plus Smartphone. Selbst wenn drei oder vier Geräte anschließt – beispielsweise Laptop (100W), Tablet und Smartphone – managt die Powerbank die Leistung intelligent. Sie fokussiert die maximalen 100W weiterhin auf den Hauptanschluss, während die restlichen Ports mit bis zu 30W versorgt werden, was für kleinere Geräte oft mehr als ausreichend ist. Man erhältt eine effiziente Leistungsverteilung, die sicherstellt, dass die wichtigsten Geräte stets priorisiert werden.