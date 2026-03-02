ANKER INNOVATIONS auf dem MWC 2026: Mehr von allem

Der Mobile World Congress (kurz: MWC) öffnet von heute an bis zum 5. März seine Pforten. ANKER INNOVATIONS ist dabei!

Über ANKER auf dem MWC 2026

In Barcelona, auf der weltweit größten Telekommunikationsmesse stellt der Weltmarktführer im mobilen Laden seine Neuheiten vor: Frische smarte Ladelösungen, den mit Spannung erwarteten Nachfolger des Kopfhörer-Topsellers – die soundcore Space 2 – und ein neues Modell der beliebten Rasenmäher-Serie, den eufy C15. Eine Übersicht für euch gibt es gleich hier von uns!

Anker: Ladegerät und Ladestation

Passend zum Fokus der Telekommunikationsmesse stellt ANKER sein neuestes Ladezubehör vor: Das Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt ist der weltweit erste Smart Display Charger, der iPhone-Modelle automatisch erkennt, darauf abgestimmtes Laden ermöglicht und relevante Ladeinformationen in Echtzeit sichtbar macht. Das freut das Nerd-Herz und den zusätzlich geschonten Smartphone-Akku gleichermaßen. Schließlich bietet das erstaunlich kompakte Gadget einen vom TÜV zertifizierten „Care Mode“, der durch Fingertippen aktiviert wird und durch geringere Temperaturen am Ladegerät und iPhone den Akku besonders schonend lädt. Das Anker Nano Ladegerät 45 Watt ist ab Anfang April für 49,99 Euro auf der Anker Webseite, Amazon und im Handel erhältlich. Und das passend zu einigen Farben der aktuellen iPhone-Generation in Stone Black, Aurora White, Misty Blue und Cosmic Orange.

Zusätzlich enthüllt ANKER die Anker Prime Wireless Charging Station. Die clevere 3-in-1 Lösung bietet mit dem drahtlosen MagGo, der AirCool-Technologie und faltbarem Design ultraschnelles Laden nach dem Qi 2.2-Standard mit 25 Watt für das Smartphone. Nicht nur das: Die handflächengroße, faltbare Ladestation lädt neben den iPhones, Pixels und anderen Handys auch die Apple Watch und drahtlose Kopfhörer wie die soundcore Liberty 5 gleichzeitig. Sie nutzt die mit 19 Dezibel flüsterleise AirCool-Lüfterkühlung, um die Gerätetemperaturen unter 37 Grad Celsius zu halten und optimiert damit das Ladeverhalten im Alltag. Die Anker Prime Wireless Charging Station ist ab April für 149,99 Euro verfügbar – auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel.

Aus One wird 2: soundcore Space 2

Zweieinhalb Jahre nach den soundcore Space One stellt die Audio- und Videobrand von ANKER auf dem MWC die soundcore Space 2 vor. Die Over-Ear-Kopfhörer sind mit 261 Gramm besonders leicht, bieten ein ergonomisches Design mit weicher Memory-Foam-Polsterung und eine fortschrittliche Geräuschreduzierung. Das Active Noise Cancelling (kurz: ANC) ist gezielt für tieffrequente Geräusche optimiert und reduziert das tiefe Grundrauschen in Bus, Bahn oder im Flugzeug. Auch die Akku-Expertise von ANKER findet sich in den soundcore Space 2 wieder: Sie erreichen bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit aktiviertem ANC und bis zu 70 Stunden ohne ANC, während eine fünfminütige Schnellladung bis zu vier zusätzliche Stunden Wiedergabe ermöglicht. Die neuesten Over-Ears von soundcore sind ab Ende April in den Farben Cremeweiß, Tiefenschwarz und Salbeigrün erhältlich. Für 129,99 Euro wahlweise auf der soundcore Webseite, bei Amazon und im Handel.

Für Outdoorabenteuer und Urlaube am Meer ergänzt ANKER das Line-up um einen besonders kompakten, robusten portablen Lautsprecher: den soundcore Boom Go 3i. Trotz seiner Maße bietet er 15 Watt an Leistung und beschallt die Umgebung mit bis zu 92 Dezibel. Dank BassUp 2.0-Technologie ist für einen tiefen, druckvollen Bass gesorgt. Der handliche Auracast-Speaker bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und zeigt den Ladestand über das Display an. Dank IP68-Zertifizierung machen weder Wasser noch Staub dem Boom 3i etwas aus und der selbstsichernde Clip sorgt für maximalen Halt. Für die passende Stimmung sorgt die farbenreiche LED-Lichtshow mit mehreren Modi – auf Wunsch auch passend zum Beat. Wer statt Licht lieber Strom liefert, nutzt ihn als Powerbank für sein Smartphone. Der neue Lautsprecher ist ab sofort für 69,99 Euro bei soundcore, Amazon und Co. erhältlich.

Zum eufy C15 Rasenmähroboter

Nach dem schneereichen Winter erwacht der Frühling langsam und bringt neues Leben in den Garten. Umso wichtiger ist ein ordentlich gepflegter Rasen, damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge bleibt. Zu den bisherigen Topsellern eufy E18 und eufy E15 gesellt sich ein neuer Rasenmähroboter von ANKER: der eufy C15. Er bietet eine intelligente Rasenpflege ohne langwierige Einrichtung zu einem noch zugänglicheren Preis, ohne bei der Performance auf den gewissen Premium-Anspruch zu verzichten. Wie die mehrfach ausgezeichnete E-Serie, setzt auch der C15 auf die bewährte Vision FSD-Technologie, und ist somit weder auf vergrabene Begrenzungsdrähte noch auf ein komplexes RTK-Setup angewiesen.

Die KI-gestützte Kameratechnik erkennt Haustiere, Menschen und Hindernisse, vermeidet sie intelligent und erzeugt gleichzeitig präzise, optimierte Mähpfade. So bleibt der Rasen konstant sauber und perfekt gepflegt – für das eigene Wohlbefinden und die Blicke der mitunter kritischen Nachbarn. Der eufy C15 ist für Flächen bis 500 Quadratmeter ausgelegt, schafft Steigungen bis zu 32 Prozent und eignet sich bestens für die Anforderungen urbaner Gärten. Im Verlauf des Frühlings fährt der eufy C15 Rasenmähroboter für 899,- Euro (mit Garage 999,- Euro) durch den eigenen Garten – verfügbar auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel. Was sagt ihr, ist da etwas auch für euch mit dabei?