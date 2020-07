Animoon Publishing sichert sich Kuroko no Basket Lizenzrechte

Gute Nachrichten für die Fans von Sport-Animes – nachdem peppermint anime sich die Rechte am Heimkinorelease von Haikyuu sicherte, griff nun Animoon Publishing bei den Kuroko no Basket Lizenzrechten zu.

Der Publisher sicherte sich laut letzten Informationen die Rechte an allen drei Staffeln sowie dem Film Last Game. Wann der Anime hierzulande erscheint, ist derzeit noch unklar. Selbiges gilt für die deutsche Synchronisation, aber sobald wir mehr wissen, leiten wir die Infos direkt an euch weiter.