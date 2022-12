Anime Winter Season 2023: Bungo Stray Dogs Season 4 startet am 4.1.2023 bei Crunchyroll

Gute Nachrichten für die Fans von Bungo Stray Dogs – Crunchyroll bringt die Bungo Stray Dogs Season 4 im Rahmen der Anime Winter Season 2023 am 4.1.2023 im Simulcast zu uns.

Worum geht’s?

Die neue Gruppe „Decay of the Angel“ ist im Begriff, die Bewaffneten Detektive zu zerstören – von innen heraus! Was anfangs wie eine Mordermittlung aussah, entpuppt sich als eine von Fyodor, der sich scheinbar nicht mehr hinter Gittern befindet, gestellte Falle. Die Saat des Zweifels wurde erfolgreich gesät, wodurch sich alle gegenseitig verdächtigen. Um jegliche Korruption aufzuspüren, werden die Jagdhunde, eine Spezialeinheit der Militärpolizei, losgelassen und diese macht auch vor unlauteren Mitteln nicht halt …