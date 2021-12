Anime Winter Season 2022: Love of Kill Simulcast startet am 12.1.2022

Crunchyroll serviert uns im Zuge der Anime Winter Season 2022 mit dem Love of Kill Simulcast einen interessanten Neuankömmling.

Worum geht’s in Love of Kill?

Die coole Kopfgeldjägerin Chateau und der mysteriöse sowie mächtige Ryang-ha stehen sich an einem bestimmten „Arbeitsplatz“ gegenüber. Die beiden entwickeln sich nach ihrem ersten Kampf zu eingeschworenen Feinden – zumindest hätte es so sein sollen, aber aus irgendeinem Grund findet Ryang-ha Gefallen an Chateau und beginnt, ihr auf Schritt und Tritt zu folgen. Nach und nach entwickelt sich eine kooperative Partnerschaft, wodurch sie in einen Kampf gegen die Organisation verwickelt werden, die Ryang-ha vehement jagt. Doch scheinbar ist auch Chateaus Vergangenheit mit der Organisation verwoben …