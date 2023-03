Anime Spring Season 2023: Raeliana – Warum sie die Verlobte des Dukes wurde startet am 10.4.2023 im Simulcast

Crunchyroll bringt die von Typhoon Graphics produzierte Serie Raeliana – Warum sie die Verlobte des Dukes wurde im Rahmen der Anime Spring Season 2023 im Simulcast.

Worum geht’s?

Nach einem mysteriösen Todesfall erwacht Eunha in der Welt eines Romans zu neuem Leben. In ihrer Rolle als Nebenfigur Raeliana ist sie jedoch dazu verdammt, durch die Hand ihres Verlobten jung zu sterben. Um diesem Schicksal zu entrinnen, geht sie mit dem männlichen Protagonisten Noah einen heimlichen Deal ein, verstrickt sich dabei aber außerplanmäßig in Romanzen mit anderen Männern. Wird es Raeliana trotz dessen gelingen, sich aus dieser Misere zu befreien und ein neues Ende für sich zu schaffen?