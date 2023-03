Anime Spring Season 2023: Café Liebe Simulcast startet am 6.4.2023

Crunchyroll bringt die von Passione / Studio Lings produzierte Serie Café Liebe im Rahmen der Anime Spring Season 2023 im Simulcast.

Worum geht’s?

Als Hime versehentlich einer Mitschülerin den Arm verletzt, wird sie als Wiedergutmachung dazu verdonnert, in einem Maid-Café mit dem Motto eines deutschen Mädcheninternats aushelfen. Sie ist seltsam angetan von ihrer Kollegin Mitsuki, die vor Kunden äußerst charmant zu Hime ist. Es gibt nur einen Haken: Mitsuki kann sie in Wahrheit absolut nicht ausstehen! Ob dieses negative Gefühl mit der Zeit womöglich in etwas Wunderschönes umschlagen könnte …?