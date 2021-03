Anime Spring Season 2021: Cardfight!! Vanguard overDress startet bei Crunchyroll

Neben der kürzlichen Ankündigung, dass My Hero Academia Season 5 bereits übermorgen im Simulcast bei Crunchyroll startet, gibt es noch weitere Updates zum hauseigene Anime Spring Season 2021-Line-up. Demnach dürfen wir uns auch auf Cardfight!! Vanguard overDress freuen.

Worum geht’s?

Yu-yu besitzt die Fähigkeit, die Herzen anderer Personen zu lesen. Da er nicht in der Lage ist, Bitten auszuschlagen, wird er oft in die Hobbies seiner Schwester verwickelt. Da Yu-yu es nicht mehr aushält, läuft er von Zuhause weg und trifft auf Megumi Okura, welche ihn in den nächtlichen Vergnügungspark „Wonder Hill“ einläd, wo ihre Freunde abhängen. Im Park trifft er auf die Mitglieder der Gruppe „Team Blackout“, zu der auch Zakusa Ishikame und Tomari Seto zählen. Die Gruppe trifft sich jeden Abend, um Vanguard zu spielen.

Genau an diesem Abend findet ein ernsthafter Kampf um die Flagge des Temas statt, welchen Danji Momoyama, der Anführer von Blackout, und der mysteriöse sowie mächtige Kämpfer Tōya Ebata bestreiten. Yu-yu kann seine Augen nicht mehr abwenden und wird immer weiter in die Welt von Vanguard hineingezogen – und findet auf dem Weg neue Freunde. (Quelle: Crunchyroll)