Anime Fall Season 2022: My Hero Academia Season 6 startet am 1.10.2022

Gute Nachrichten für die Fans von Deku & Co – Crunchyroll bringt My Hero Academia Season 6 im Rahmen der Anime Fall Season 2022 bereits ab 1.10.2022 ins Programm.

Was erwartet euch?

Zusammen mit Bakugo und Todoroki absolviert Deku sein Internship in der Agency von Endeavor, dem Helden Nummer eins. Er arbeitet hart in der bestmöglichen Umgebung, wächst als Held und benutzt die Schwarze Peitsche, eine neue Eigenschaft, die in One For All versteckt war. Währenddessen kämpft Tomura Shigaraki von der Schurkenliga gegen die Metakräfte-Befreiungsarmee unter der Führung von Re-Destro. Während er im Kampf gegen Re-Destro in die Enge getrieben wird, werden in ihm vergessene Erinnerungen an seine schreckliche Kindheit wach. Er reißt die Metakräfte- Befreiungsarmee an sich, weitet ihren Einfluss aus und wünscht sich nun eine neue Macht für sich selbst, um alles zu zerstören.