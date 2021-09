Anime Fall Season 2021: Selection Project Simulcast ab 1.10.2021 bei Wakanim

Gute Nachrichten für die Musik-Anime-Fans – Wakanim bringt im Rahmen der Anime Fall Season 2021 mit dem Selection Project Simulcast einen spannenden Genrevertreter, der ab 1.10.2021 bei Wakanim zu sehen ist.

Worum geht’s?

In Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, ein Idol zu werden, bleibt die Teilnahme an der Fernsehsendung „Selection Project“ die einfachste Möglichkeit für junge Frauen, ihren Traum wahr werden zu lassen. Doch dafür müssen die Teilnehmerinnen erst einmal die Herzen und Stimmen der Zuschauer für sich gewinnen. Bühne frei!