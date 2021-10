Anime Fall Season 2021: Crunchyroll kündigt Digimon Ghost Game Simulcast an

Gute Nachrichten für die Digimon-Fans – Crunchyroll verkündete vor kurzem den Digimon Ghost Game Simulcast Start auf dem hauseigenen Streamingportal. Am 3.10.2021 startet die Serie in Japan, die hierzulande von Chrunchyroll im Simulcast ausgestrahlt wird.

Worum geht’s?

Der Mittelschüler Hiro aktiviert ein mysteriöses Gerät namens Digivice, das ihm sein Vater hinterlassen hat. Dadurch ist er in der Lage, unbekannte Kreaturen namens Digimon zu sehen, die für normale Menschen unsichtbar scheinen. An diesem Tag lernt er das schelmische Digimon Gammamon kennen und wird in eine Vielzahl bizarrer Phänomene verwickelt: Vom „Mundnähenden Mann“, der den Menschen die Lebenszeit stiehlt, bis hin zum „Mumienmann“, der nachts umherwandert und Menschen entführt … Zusammen mit Gammamon und seinen Freunden betritt Hiro die geheimnisvolle Welt, in der die Digimon leben. (Quelle: Crunchyroll)