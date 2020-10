Anime Fall Season 2020: Chidori RSC – Rifle is Beautiful Simulcast Start

Gute Nachrichten für Anime-Fans – Anime House verkündete nun via Twitter, dass man sich die Rechte für die Slice of Life Comedy Serie Chidori RSC – Rifle is Beautiful sichern konnte. Im Zuge dieser Lizenznews wurde auch verkündete, dass der Anime im Zuge der Anime Fall Season 2020 hierzulande zu sehen sein wird.

🤩 Spannende Neuigkeiten‼️ 🥳 Wir haben uns die Rechte an der Slice of Life-Comedy: »Chidori RSC - Rifle is Beautiful« gesichert!🔫⚔️ 2021 kommt diese mit deutscher Synchro auf Blu-Ray und DVD raus! 📀💿 Ab nächste Woche könnt ihr euch die Comedy auf Aniverse im OmU, anschauen! pic.twitter.com/QiPw6bgTiK

Worum geht’s?

Hikaris große Leidenschaft ist das Lichtgewehrschießen, ein Sport, bei dem mit Laser-Trainingsgewehren auf elektronische Zielscheiben geschossen wird. Sie hat sich eigens für die Chidori Oberschule entschieden, weil diese eine Sportschützen-AG hat. Doch der Rifle Shooting Club soll aufgelöst werden, es sei denn, es finden sich n kürzester Zeit vier Mitglieder. Also macht Hikari sich auf die Suche und findet Mitstreiterinnen in ihrer besten Freundin Izumi, der selbstbewussten Erika und der schweigsamen Yukio. Als Betreuerin kommt die verpeilte Otaku-Lehrerin Frau Tsurumaki hinzu. Gemeinsam setzen sie sich ein hochgestecktes Ziel & die Teilnahme an der Schulsport-Landesmeisterschaft. Doch dafür müssen sie sich gegen die Konkurrenz der anderen Schulen beweisen, und da gibt es so manche talentierte Schützin & und so manchen schrögen Charakter. (Quelle: Anime House)

Aniverse Chidori RSC – Rifle is Beautiful Simulcast-Start

Wie im Tweet zu lesen ist, startet der Chidori RSC – Rifle is Beautiful Simulcast am 8.10.2020 bei Aniverse.