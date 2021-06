Anime-Action-RPG Scarlet Nexus ab sofort verfügbar

Anime-Fans aufgepasst: Bandai Namco bringt mit Scarlet Nexus ein Game, das dynamische Kämpfe und eine Story voller interessanter Charaktere und Wendungen verspricht. Das Action-Rollenspiel lässt Spielerinnen und Spieler gegen die sogenannten “Anderen” antreten, die durch herkömmliche Mittel nicht verletzt werden können und der Menschheit nach dem Leben trachten. Glücklicherweise sind einige unter uns “erwacht” und verfügen über spezielle Fähigkeiten. Ihr schlüpft in Scarlet Nexus in die Schuhe einer Anderen-Abwehrstreitkraft (AAS) Spezialeinheit und versucht dem Unheil ein Ende zu setzen.

Wie in einem Anime

Scarlet Nexus findet in einer futuristisch angehauchten Variante Japans statt, die Spielerinnen und Spieler erkunden und verteidigen können. Bandai Namco legt für dieses Action-RPG besonderen Fokus auf dynamischen Kampf und hochkarätige Animationsqualität, um dein Eindruck zu vermitteln, man spiele eine Anime-Serie. Wie in JRPGs üblich, steuert man dabei nicht nur einen einzelnen Kämpfer, sondern erhält Hilfe von Seiten der anderen AAS-Mitglieder. Jedes davon verfügt über individuelle Fähigkeiten, die es zu meistern gilt. Und natürlich darf in einem Anime auch Story nicht zu kurz kommen!

Alle Bilder (c) Bandai Namco

Was hat es mit dem Enzym, das die Fähigkeiten der Menschen auslöst auf sich? Wie hängen die Anderen damit zusammen? Was können Protagonist Yuito und sein Team unternehmen, um dem dystopischen Zustand der Menschheit ein Ende zu bereiten? Und welche Hintergründe und Geheimnisse verbergen die verschiedenen Charaktere der AAS-Einheit? Es fehlt nicht an Fragen und Mysterien, die es zu ergründen gilt. Wir können es kaum erwarten, Schwert-schwingend in die Schlacht zu ziehen.