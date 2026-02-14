Animationsfilm Mein Freund Finnick ab 26.2.2026 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Ab dem 26. Februar könnt ihr das bunte Animations-Abenteuer Mein Freund Finnick im Heimkino erleben – flauschiger Gruselspaß für die ganze Familie im Stil von Die Monster AG!

Worum geht’s?

Eigentlich sind Finns für Menschen unsichtbar. Kein Wunder, dass die plüschigen Kreaturen mit ihrem Spuk bislang alle Bewohner eines alten Herrenhauses erfolgreich in die Flucht geschlagen haben. Das ändert sich, als ein ambitioniertes Schauspieler-Paar und Tochter Kristin einziehen. Die 13-jährige Hobbydetektivin kann die Finns sehen und freundet sich mit dem besonders chaotischen Artgenossen Finnick an. Viel Zeit zum Kennenlernen bleibt nicht: Der pummelige Rabauke JB will sich in unsichtbar machende Finn-Wolle hüllen und unerkannt mit einem sabotierten Riesenrad die Stadt zerstören. Nur das ungleiche Duo kann ihn aufhalten.

Wie mit Perwoll gewaschen: Die Macher der erfolgreichen Zeichentrickserie KIKORIKI um Filmemacher Denis Chernov bieten bei ihren flauschig-fluffigen Fantasiegestalten technisch perfekte Animation bis in die Spitzen. Auch mit hohem Tempo, Charme und Witzsorgt der kunterbunte Gruselspaß im Stil von DIE MONSTER AG für beste Familienunterhaltung.