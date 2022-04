Animationsabenteuer ROT ab 12.5.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die kein Disney+ haben, sich das Animationsabenteuer Rot nicht entgehen lassen wollen – Disney veröffentlicht den Film am 12.5.2022 auf DVD und limitierter Blu-ray mit Bonus Disc. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen.

Worum geht’s?

ROT erzählt die Geschichte von Mei Lee, einer selbstbewussten, etwas tollpatschigen 13-Jährigen, die zwischen der pflichtbewussten Tochter und dem Chaos der Jugend hin und her gerissen ist. Ihre beschützende, wenn nicht leicht übermächtige Mutter Ming ist immer in der Nähe ihrer Tochter – eine unangenehme Realität für den Teenager. Und als ob die Veränderungen ihrer Interessen, Beziehungen und ihres Körpers nicht genug wären, verwandelt sich Mei Lee immer dann, wenn sie sich zu sehr aufregt (was praktisch IMMER ist), in einen riesigen roten Panda!

Die Oscar-prämierte Regisseurin Domee Shi (Kurzfilm “Bao”) inszenierte mit ROT einen witzigen und warmherzigen Animationsspaß mit einer verrückten und außergewöhnlichen Geschichte. Produziert wurde der Film von Lindsey Collins (Findet Dorie). Rot ist in Österreich am 11. März 2022 exklusiv auf Disney+.