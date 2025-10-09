Animal Village Online bringt Animal Crossing auf die PS5?!

Das ist nicht Animal Crossing. Es ist Animal Village Online, ein für 2027 geplantes Spiel, das es irgendwie geschafft hat, ins PSN zu kommen.

Frech! Es gibt eine Menge Videospiel-Abzocke, die in einem Spektrum der Legalität existieren, von leicht zweifelhaft bis hin zu absichtlich ruchlos bis hin zu solchen Games. Dies könnte der unverhohlenste Klon sein, den wir je gesehen haben, nach dem einzelnen verfügbaren Bild und der Spielbeschreibung zu urteilen. Denn wer meint, dass uns hier Animal Crossing: New Horizons erwartet, kann so falsch nicht liegen, oder?

„Entwerfen und erweitern Sie Ihr eigenes charmantes Haus, basteln Sie Möbel, bauen Sie Getreide an, fangen Sie Fische und dekorieren Sie Ihre Umgebung, um es an Ihren persönlichen Stil anzupassen“, heißt es. „Laden Sie Freunde ein, Ihr Dorf zu besuchen, ihr Dorf zu erkunden oder in Echtzeit zusammen abzuhängen. Helfen Sie sich gegenseitig, Materialien zu sammeln, Gegenstände zu tauschen und schöne Räume zu schaffen.“