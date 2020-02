Animal Crossing: New Horizons: Nintendo Direct am 20.2. ab 15 Uhr

Fans von Animal Crossing: New Horizons haben nun einen Pflichttermin. Auf einer Nintendo Direct will die Spieleschmiede mehr Infos veröffentlichen!

Endlich, eine Animal Crossing Nintendo Direct

In der neuesten Episode soll es in die Tiefe gehen, wenn es um Animal Crossing: New Horizons geht. Der Titel für Nintendo Switch wird am 20. März 2020 erscheinen (was für ein Datum), und bislang ist nur sehr wenig bekannt. Fans schnappen sich aber sehr gerne alle Info-Happen und basteln daraus eigene Ideen, was bisweilen kunterbunte Blüten treibt. Am Donnerstag, dem 20.2.2020 (was für ein Datum) um 15 Uhr gibt es eine 25-minütige Nintendo Direct zum aktuellsten Switch-Spiel. Sie wird auf YouTube, Facebook und Twitter ausgestrahlt.

In Animal Crossing: New Horizons bringt euch Tom Nook auf eine Insel, auf der ihr so richtig entspannen sollt. Das Nook Inc. Deserted Island Getaway Package schirmt euch komplett von der Außenwelt ab, und ihr sollt dort ein neues Leben beginnen. Es gilt zu basteln, zu handwerken und mit anderen BewohnerInnen zu interagieren. Bis zu acht SpielerInnen sollen in diesem Game miteinander spielen können. Vollblut-Fans können sogar eine eigene Switch im Animal Crossing: New Horizons-Style erwerben – bleiben wir auf die Ankündigung gespannt!