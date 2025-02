Animal Crossing für Nintendo Switch 2: Noch zugänglicher und noch innovativer

Nintendo hat ein Patent für eine neue Spielmechanik angemeldet, und so wie es aussieht, wird es ein Schlüsselfeature in einem kommenden Animal Crossing sein.

Über Animal Crossing auf Switch 2

Das Feature beschreibt eine “Inselzeitung”, die verschiedene Spielereignisse zeigt, mit denen Animal Crossing: New Horizons-Fans bereits bestens vertraut sein werden. Die Zeitung enthält eine Zusammenfassung der schwankenden Artikelpreise und listet verschiedene In-Game-Events auf, von denen jedes mit einem Datum gekennzeichnet ist. In der Beispielzeitung des Patents wird darauf hingewiesen, dass das jüngste Update die In-Game-Zeit am 14. Oktober war, mit einer Überschrift, die auf die Bereitschaft zu Halloween-Feiern hinweist. Ereignisse der vergangenen Tage – 1. bis 14. Oktober – werden chronologisch aufgelistet, gefolgt von den Börsenänderungen und einer Schaltfläche “vergangene Zeitungen”. Es ist nicht schwer vorstellbar, wie eine solche Funktion genutzt werden könnte. Es ist wahrscheinlich eine Zusammenfassungsfunktion, die uns dabei hilft, auch nach längerer Abwesenheit wieder ins Spiel zu finden und gleichzeitig potenzielle Ziele für den Tag anzubieten. Seht selbst:

Während eine Funktion wie diese für eine beliebige Anzahl von Spielen verwendet werden könnte, bietet die nicht so subtile Einbeziehung von Animal Crossing-Events eine ziemlich klare Vorstellung davon, wo Nintendo dies verwenden will. Aber das ist noch nicht alles, denn ein neues Game der beliebten Life-Sim-Reihe könnte noch mehr Innovation mitbringen. Denn die Gerüchteküche lässt nicht locker und vermutet, dass die Joy-Cons der Nintendo Switch 2 auch als Mäuse funktionieren. Der Enthüllungstrailer deutete stark auf diese Funktion hin und zeigte kurz, was ein optischer Sensor auf den neuen Joy-Cons zu sein schien, bevor er zu beiden Joy-Cons schnitt, die auf einer glatten Oberfläche mit der Sensorseite nach unten gleiten. Obwohl es noch nicht offiziell bestätigt wurde, scheint es wahrscheinlich, dass die Joy-Cons des Nintendo Switch 2 als Mäuse dienen werden, was das nächste Animal Crossing voll und ganz annehmen sollte. Denn eine Maus würde die Tür zu einigen kreativen Animal Crossing-Minispielen öffnen, und das ist noch nicht alles.

Denn da die Joy-Cons bei jeder Konsole Standard sind, und das neue Game ein Exklusivtitel für die Switch 2 sein wird, können sich die Entwicklerstudios darauf verlassen, dass diese Hardware vorhanden ist. Und so gäbe es einige klare Vorteile, wenn es um die Inventarverwaltung im Spiel geht: Anstatt jedes Element einzeln über den Bildschirm ziehen zu müssen, würde eine Maus uns alle Gegenstände frei herumziehen und ablegen lassen und möglicherweise sogar mehrere Elemente gleichzeitig auswählen. Selbstverständlich geht das auch noch weiter: Alle Fans von Die Sims wissen, wie gut das Dekorieren und Umstellen von Möbelstücken in einer eigenen Ansicht mit einer Maus funktioniert. So würde auch das Spiel davon profitieren – eine Mausfunktion würde uns wesentlich mehr Geschwindigkeit und Freiheit geben, wie wir Möbelstücke platzieren oder benutzerdefinierte Muster zeichnen möchten. Um den Bogen zurück zu einem Minigame zu spannen: Wer schon einmal etwas mit einem Tapetenmesser geschnitten hat, kann sich gut vorstellen, wie sich das mit einem Joy-Con anfühlt!