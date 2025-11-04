Anbernic stellt RG DS vor, sein Revival des Nintendo DS

Nachdem Anbernic letzten Monat sein Gaming-Handheld mit zwei Bildschirmen gezeigt hat, hat es sein RG DS bereits auf seiner Website gelistet.

Der RG DS

Als der Anbernic RG DS zum ersten Mal vorgestellt wurde, deutete der Handheld-Hersteller nur auf eine Preisspanne von weniger als 100 US-Dollar hin. Uns ist allen klar, was das bedeutet – natürlich ein Preis von 99,99 US-Dollar. Ein Hoch auf die Preispsychologie! Während Anbernic sein Preisversprechen gehalten hat, fehlt auf der RG DS-Produktseite eine transparente weiße Farbgebung, die Teil der Enthüllung war. Stattdessen ist der Retro Gaming Dual Screen-Handheld derzeit nur in drei Farboptionen erhältlich: Schwarz & Purpurrot, Türkisblau und Polarweiß. Vielleicht noch enttäuschender ist, dass Anbernic die vollständigen Spezifikationen des Geräts enthüllte, das auf einem RK3568-Chip laufen wird. Der Chip sollte die Nintendo DS-Emulation problemlos bewältigen, aber er wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, selbst die am wenigsten intensiven 3DS-Titel auszuführen.

Anbernic hat jedoch einige Gameplay-Demos gepostet, die Inhalte von 3DS-Spielen wie Shovel Knight, Harvest Moon: The Tale of Two Towns und Rune Factory 4 zeigen. Na immerhin. Neben dem Chip besteht der RG DS aus zwei vier Zoll IPS-Displays mit einer Auflösung von 640 x 480. Die Twin-Displays unterstützen Touch- und kapazitive Stifteingaben, im Gegensatz zu anderen Dual-Screen-Handhelds. Um das Design abzurunden, fügte Anbernic ein sechsachsiges Gyroskop und eine Taste hinzu, die den Fokus auf beide Displays umschaltet. Der Anbernic RG DS wird auf Android 14 laufen, und wir können mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden rechnen, dank eines 4.000-mAh-Akkus. Anbernic sagte, dass es vor dem 15. Dezember mit dem Versand von Vorbestellungen beginnen wird. Ob sich das bis zu Weihnachten ausgeht?