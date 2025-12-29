An diesen Must Play PS5 Games 2026 führt kein Weg vorbei

Ihr dürft euch auf die Rückkehr legendärer Franchises ebenso freuen wie auf völlig neue Marken, die das Genre revolutionieren wollen. Wir haben die wichtigsten Fakten und Highlights zusammengetragen, damit ihr eure Wunschliste für 2026 schon jetzt planen könnt. Taucht mit uns ein in die Zukunft des digitalen Entertainments und erfahrt, welche Spiele es auf die Must Play PS5 Games 206 Liste geschafft haben.

Das Gaming-Jahr 2026 wirft seine Schatten voraus und verspricht eine beispiellose Dichte an hochkarätigen Veröffentlichungen für eure PlayStation 5. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Titel, die eure Konsole im kommenden Jahr an ihre Leistungsgrenzen bringen werden. Von düsteren Horror-Szenarien bis hin zu epischen Open-World-Abenteuern ist für alle Spieler:innen etwas dabei.

Marvel’s Wolverine

Nach dem weltweiten Erfolg der Spider-Man-Reihe schlägt Insomniac Games mit Wolverine einen deutlich erwachseneren und düstereren Ton an. Ihr könnt in die Rolle des ikonischen Mutanten Logan schlüpfen und euch durch eine Geschichte kämpfen, die seine animalische Natur und seine tragische Vergangenheit in den Vordergrund stellt. Das Gameplay verspricht eine enorme Wucht, bei der ihr die messerscharfen Krallen nicht nur für brutale Finisher, sondern auch für eine vertikale Fortbewegung in der Spielwelt nutzen dürft. Die Entwickler:innen legen zudem großen Wert auf ein dynamisches Heilungssystem, das Verletzungen in Echtzeit am Körper des Helden regeneriert und so die Immersion auf der PS5 massiv verstärkt.

Resident Evil Requiem

Capcom setzt seine Erfolgsserie fort und führt euch in Resident Evil Requiem zurück in die dunkelsten Abgründe des Survival-Horrors. Die Handlung knüpft lose an die Ereignisse der letzten Teile an, bringt jedoch eine neue Protagonistin ins Spiel, die von einem erfahrenen Leon S. Kennedy unterstützt wird. Ihr dürft euch auf eine technische Meisterleistung freuen, die dank der weiterentwickelten RE-Engine für fotorealistische Umgebungen und verstörende Kreaturen-Designs sorgt. Das Spiel kombiniert dabei gekonnt die klassische Ressourcenknappheit mit modernen Action-Elementen und einer verzweigten Story, die verschiedene Enden für die Spieler:innen bereithält.

Halo: Campaign Evolved

Es ist eine Sensation für die gesamte Gaming-Community: Mit Halo: Campaign Evolved findet der Master Chief seinen Weg auf die PlayStation 5. Dieses umfangreiche Remake des Serienerstlings wurde in enger Zusammenarbeit neu konzipiert, um die legendäre Kampagne in zeitgemäßem Glanz erstrahlen zu lassen. Ihr könnt die Ringwelt Halo in einer Detailtiefe erkunden, die dank der Unreal Engine 5 und vollständigem Raytracing völlig neue Akzente setzt. Neben der optischen Überarbeitung dürft ihr euch auf modernisierte Steuerungsschemata und neue narrative Zwischensequenzen freuen, die die Geschichte für alte Fans und Neueinsteiger:innen gleichermaßen spannend aufbereiten.

Saros

Das finnische Studio Housemarque, das bereits mit Returnal die Hardware der PS5 perfekt ausgereizt hat, präsentiert mit Saros sein nächstes visionäres Projekt. Ihr dürft euch auf einen rasanten Third-Person-Shooter freuen, der Sci-Fi-Elemente mit einer surrealen, fast traumartigen Atmosphäre verwebt. Das Herzstück des Spiels ist die Manipulation der Schwerkraft, die ihr in intensiven Kämpfen gegen außerirdische Lebensformen zu eurem Vorteil nutzen könnt. Die Entwickler:innen versprechen zudem eine tiefgreifende Integration des DualSense-Controllers, sodass ihr jede Erschütterung und jede Entladung eurer futuristischen Waffen direkt in euren Händen spüren könnt.

Marvel Tokon: Fighting Souls

In diesem visuell beeindruckenden 2.5D-Prügler treffen die bekanntesten Gesichter des Marvel-Universums in einem völlig neuen Grafikstil aufeinander, der an klassische Tuschezeichnungen erinnert. Ihr könnt aus einem riesigen Kader von Held:innen und Schurk:innen wählen, um in taktisch anspruchsvollen Tag-Team-Duellen eure Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Das Spiel setzt auf ein innovatives „Soul-System“, bei dem ihr die Kräfte eurer Teammitglieder kombinieren dürft, um bildschirmfüllende Spezialangriffe auszulösen. Für kompetitive Spieler:innen bietet der Titel zudem einen robusten Netcode, der reibungslose Online-Duelle gegen Kontrahent:innen aus der ganzen Welt ermöglicht.

007 First Light

Die Expert:innen für Stealth-Action von IO Interactive widmen sich der prestigeträchtigen Lizenz des berühmtesten Geheimagenten der Welt. 007 First Light ist eine Origin-Story, in der ihr einen jungen James Bond auf seinem Weg zum Doppel-Null-Status begleiten dürft. Das Spielprinzip setzt auf absolute spielerische Freiheit: Ob ihr lautlos durch feindliche Stützpunkte infiltriert oder euch den Weg mit Gadgets und Waffengewalt bahnt, liegt ganz bei euch. Die Schauplätze reichen von luxuriösen Casinos in Monte Carlo bis hin zu geheimen Forschungsstationen in der Arktis, die allesamt mit einer unglaublichen Liebe zum Detail gestaltet wurden.

Nioh 3

Team Ninja bringt die gefeierte Souls-like-Serie zurück und versetzt euch erneut in ein mythologisches Japan voller Dämonen und Samurai. In Nioh 3 dürft ihr euch auf ein noch komplexeres Kampfsystem freuen, das nun auch den fließenden Übergang zwischen verschiedenen Elementar-Stilen während einer Kombo ermöglicht. Die Spielwelt hat sich deutlich vergrößert und bietet nun zusammenhängende Open-World-Areale, in denen ihr versteckte Schreine und mächtige Yokai-Bosse entdecken könnt. Spieler:innen, die eine Herausforderung suchen, werden hier fündig, da das Spiel erneut höchste Präzision und taktisches Verständnis von euch abverlangt.

Dune: Awakening

In der gigantischen Welt von Arrakis müsst ihr in Dune: Awakening beweisen, dass ihr das Zeug zum Überleben in der unerbittlichen Wüste habt. Dieses Survival-MMO lässt euch von einem einfachen Schiffbrüchigen zu einem einflussreichen Anführer aufsteigen, der über riesige Spice-Vorkommen gebietet. Ihr könnt gewaltige Basen bauen, Sandwürmer beobachten und euch in großangelegten Fraktionskriegen um die Vorherrschaft auf dem Planeten messen. Die ständige Bedrohung durch Hitze, Sandstürme und feindliche Spieler:innen sorgt für eine dauerhafte Anspannung, während ihr versucht, das wertvollste Gut des Universums zu kontrollieren.

Onimusha: Way of the Sword

Nach Jahren des Wartens feiert die Onimusha-Reihe mit Way of the Sword ihr großes Comeback auf der aktuellen Konsolengeneration. Ihr dürft in die Rolle eines neuen Samurai-Kriegers schlüpfen, dessen Charaktermodell dem legendären Schauspieler Toshiro Mifune nachempfunden wurde und so für echtes Kino-Flair sorgt. Das Spiel verbindet die klassische Ästhetik des feudalen Japans mit übernatürlichen Horrorelementen und einem rasanten Schwertkampfsystem. Besonderes Augenmerk liegt auf der Nutzung magischer Seelen, die ihr besiegten Gegnern entzieht, um eure Ausrüstung zu verbessern und mächtige Elementar-Angriffe gegen riesige Bosse freizuschalten.

Crimson Desert

Pearl Abyss liefert mit Crimson Desert ein episches Open-World-Abenteuer, das durch seine schiere visuelle Opulenz besticht. Ihr begleitet den Söldner Macduff durch den kriegszerrütteten Kontinent Pywel und könnt eine lebendige Welt erkunden, in der jede eurer Taten Konsequenzen für das politische Gefüge hat. Das Kampfsystem ist eine Mischung aus taktischem Schwertkampf und akrobatischen Manövern, die besonders in den Belagerungsschlachten ihre volle Wirkung entfalten. Ihr dürft euch zudem auf eine Vielzahl von Aktivitäten abseits der Hauptstory freuen, wie etwa das Zähmen von Wildtieren oder den Aufbau eurer eigenen Söldnertruppe.

The Blood of Dawnwalker

In The Blood of Dawnwalker verschmelzen historisches Mittelalter und düsterer Vampir-Mythos zu einem packenden Action-Rollenspiel. Ihr könnt die Geschichte von Coen erleben, der nach einem Überfall mit dem Fluch des Vampirismus belegt wurde und nun einen Weg sucht, seine Familie zu schützen, ohne seine Seele zu verlieren. Das Spiel bietet ein komplexes Moralsystem, bei dem ihr entscheiden dürft, ob ihr euch von menschlichem Blut nährt oder mühsam nach Alternativen sucht, was den Verlauf der Handlung massiv beeinflusst. Die atmosphärische Spielwelt fängt das spätmittelalterliche Europa perfekt ein und kombiniert es mit einer schaurigen, übernatürlichen Bedrohung.

Pragmata

Mit Pragmata präsentiert Capcom eine völlig neue IP, die Spieler:innen mit ihrer rätselhaften und melancholischen Grundstimmung fasziniert. Ihr erkundet eine verlassene, futuristische Mondstation und müsst die Geheimnisse hinter einer globalen Katastrophe lüften, während ihr das kleine Mädchen Diana beschützt. Das Gameplay mischt Erkundung in der Schwerelosigkeit mit intensiven Kämpfen gegen mechanische Monstrositäten, wobei ihr auf fortschrittliche High-Tech-Ausrüstung zurückgreifen dürft. Die einzigartige Physik-Engine des Spiels sorgt dafür, dass die Umgebung auf realistische Weise auf eure Aktionen reagiert, was besonders in den spektakulären Fluchtsequenzen zur Geltung kommt.

Lego Batman: Das Vermächtnis des schwarzen Ritters

Die beliebte Lego-Serie kehrt nach Gotham City zurück und bietet euch das bisher größte Superhelden-Abenteuer der Reihe. Ihr dürft nicht nur in die Rolle von Batman schlüpfen, sondern aus über 200 spielbaren Charakteren wählen, darunter die gesamte Justice League und zahlreiche ikonische Schurken. Das Spiel führt eine komplett offene Welt ein, in der ihr das Batmobil, das Batwing oder das Batcycle frei steuern könnt, um Missionen in der gesamten Stadt zu erledigen. Der typische Humor der Lego-Spiele sorgt dabei dafür, dass Spieler:innen aller Altersgruppen ihren Spaß haben, während sie die Geheimnisse von Arkham Asylum und der Bathöhle lüften.

The Seven Deadly Sins: Origin

Dieses ambitionierte Open-World-RPG basiert auf dem erfolgreichen Franchise „The Seven Deadly Sins“ und lässt euch die Welt von Britannia völlig frei erkunden. Ihr könnt nahtlos zwischen den Charakteren eures Teams wechseln und deren individuelle Fähigkeiten nutzen, um Rätsel in der Umgebung zu lösen oder gigantische Monster zu bezwingen. Das Spiel setzt auf einen wunderschönen Cel-Shading-Look, der die Ästhetik des Animes perfekt auf die PS5 überträgt und dabei mit flüssigen Animationen punktet. Ob ihr auf dem Rücken eines Reitbeutels durch die Lande zieht oder in den Tiefen des Ozeans nach Schätzen taucht – die Entdeckungslust der Spieler:innen steht hier im Fokus.

Directive 8020

Supermassive Games läutet mit Directive 8020 die zweite Staffel der Dark Pictures Anthology ein und wechselt dieses Mal in das Genre des Sci-Fi-Horrors. Ihr findet euch an Bord eines Kolonieschiffs wieder, das in den Tiefen des Weltraums auf eine fremdartige und tödliche Bedrohung stößt. Wie gewohnt dürft ihr über das Schicksal der gesamten Besatzung entscheiden, wobei jede noch so kleine Wahl über Leben und Tod bestimmen kann. Das Spiel nutzt die grafischen Möglichkeiten der PS5 für beklemmende Lichteffekte und detaillierte Gesichtsanimationen, die die Angst der Charaktere fast greifbar machen, während ihr versucht, den Albtraum in der Unendlichkeit zu überleben.

Habt ihr mit diesen Must Play PS5 Games 2026 gerechnet? Fehlt euch ein Spiel in der Liste? Wenn ja, schreibt eure Vorschläge in die Kommentare.