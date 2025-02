AMONTI & LUNARIS: Luxuriöser Wohlfühlsommer in den Bergen

AMONTI & LUNARIS ist ein Hideaway, das Wellness auf höchstem Niveau zelebriert. In einem hochwertigen Ambiente aus duftenden und wohltuenden Naturmaterialien des Ahrntals entfalten sich Langsamkeit und Harmonie. Die Landschaft draußen verbindet sich mit der Ästhetik drinnen durch ein freies, offenes Panorama. Hier hat der Alltag Pause.

Wellness und Bergpanorama in der Sky Lounge

Die Panorama Sky Lounge auf dem Rooftop ist ein echter Lieblingsplatz. Modernes Design, ein spektakulärer Ausblick, die Erlebnis-Aufgusssauna, das Ice-Cube-Tauchbecken, der Sky Pool mit Whirlliegen, die Sky Relax Ruhe-oasen, die einzigartige Sonnenterrasse – Vorhang auf für ein exklusives Spa-Erlebnis „for adults only”. Im Sunset Sky Pool scheint die Sonne abends etwas länger. Und weil es so schön ist im Ahrntal, haben auch die Bar-Gäste die Aussicht im Blick. Die Sky Bar ist ein aussichtsreicher Platz, um bei einem guten Drink den Blick schweifen zu lassen. Eintauchen mit Bergblick in die ganzjährig beheizten In- und Outdoor-Pools, Themensaunen, die die Sinne berühren, eine eigene Wellnesswelt für Kinder, Sport und Fitness, die die Natur ins Haus holen, Yoga und Bewegung, wohltuende Anwendungen, entspannende Massagen, feinste Naturprodukte, Ruhepole für Glücksmomente, dazu Zeit und Raum zum Durchatmen. 6.000 m² sind der Wellness mit Höhenflügen gewidmet.

Einzigartig und luxuriös wohnen

Penthouse-Suiten mit Whirlpool auf der Dachterrasse, kuschelige Chalet-Suiten für Familien, Private Spa mit Infrarotkabine oder finnischer Sauna und Fireplace für besondere Stunden – das AMONTI & LUNARIS Feeling ist einzigartig, nicht so leicht zu beschreiben, aber umso schöner live zu erleben. Holz, Naturfarben, Loden und Leinen gehen Hand in Hand mit individuellem, erlesenem Design. Besondere Wohnwelten laden ein zum Einigeln und Kuscheln, zum Träumen und Gutfühlen, zum Freisein und Privatisieren. Auch, wer das öffentliche Hotelbankett betritt, taucht ein in Lieblingsorte und Kraftplätze, in ein traditionell verwurzeltes Ambiente, das modern designed zum Augenschmaus und zur Herzenssache wird.

Gutes Essen zelebrieren

Das Küchenteam ist ein Meister seines Fachs, das AMONTI & LUNARIS ein Gourmet-Hotel. Traditionelle Südtiroler Gerichte werden von den Köchen neu und raffiniert interpretiert. Sie ergänzen diese mit leichter, mediterraner Vitalküche und zeigen so, wie breit ihr Spektrum ist. In der hauseigenen Vinothek lädt der Sommelier zur Verkostung feinster Weine aus Südtirol und der ganzen Welt ein. Die Gaumenfreuden im AMONTI & LUNARIS erhalten von Gault Millau und Feinschmecker nur beste Kritiken.

Direkt am Klausberg in den Bergsommer starten

Vom AMONTI & LUNARIS geht es hinaus ins Grüne und in die Berge. Die Bergbahn Klausberg – direkt gegenüber dem Hotel – führt bequem in die Wanderarena. Wandern und Biken im Naturpark Rieserferner-Ahrn, ob entspannt oder knackig, ob sanfte Bewegung oder echte Action, ob in Begleitung eines Outdoor-Guides oder auf eigene Faust – Gäste des AMONTI & LUNARIS erleben in der warmen Jahreszeit jede Menge Naturgenuss. Hotelgäste dürfen die Bergbahnen Klausberg (24.05.-30.06.25) und Speikboden (31.05.-30.06.25) im Mai und Juni unbegrenzt gratis nutzen.

Neu: Die AMONTI Chalets

Am 15. Mai 2025 eröffnet das neue AMONTI Chalet Resort oberhalb von Mühlen in Taufers – luxuriöse Chalets, Lofts und Suiten mit Fünf-Sterne-Service und viel Privatsphäre. 23 stilvoll gestaltete Chalets kombinieren moderne Architektur mit alpinem Charme und laden zur Entspannung in einem exklusiven Ambiente ein. Highlights sind Pool-Villen mit Panoramablick, luxuriöse Baumhaus-Chalets und Premium-Villen, die unvergessliche Momente in den Südtiroler Bergen versprechen.

Aktuelles Angebot