Among Us bekommt Update für bis zu 15 Böhnchen

In Among Us, das 2020 so richtig an Popularität gewannt, dürft ihr nun zu fünfzehnt spielen. Das und mehr lest ihr hier!

Ein Update für Among Us

In Among Us werden Lobbys im Rahmen eines neuen Updates, das am 15. Juni erscheint (ein Datum, das zufällig der dritte Geburtstag des Spiels ist) von maximal 10 auf 15 Spieler erweitert. Das Update wird auch neue Farben für Besatzungskameraden, Unterstützung für mobile Controller und die Möglichkeit bringen, die Hupe auf der Luftschiffebene des Spiels zu betätigen.

Die neuen Farben werden bronze, koralle, banane, rose, grau und kastanienbraun sein.