Ame & Yuki – Die Wolfskinder feiert am 22.1.2026 Comeback als limitiertes Steelbook

Gute Nachrichten für alle, die von Ame & Yuki – Die Wolfskinder nicht genug bekommen – am 22.1.2026 kommt Mamoru Hosodas Meisterwerk als limitiertes 4K-Steelbook zurück.

Worum geht’s?

An einem schicksalhaften Tag trifft Hana auf einen Wolfsmann. Eine zauberhafte Liebe entfacht zwischen dem ungleichen Paar, und zwei Kinder werden geboren, die halb Mensch, halb Wolf sind: Ame und Yuki. Ihr idyllische Familienleben wird durch einen tragischen Schicksalsschlag erschüttert, und Hana zieht mit ihren Kindern aufs Land, um sich dort ein neues Leben aufzubauen.

Oscar-Nominee Mamoru Hosoda verwandelt mit AME & YUKI die Leinwand in eine moderne Fantasiewelt, die das Publikum mit brillianten Animationen und einer emotionalen Filmmusik wahrlich verzaubert. Diese preisgekrönte Sternenstunde der Animationskunst kann nun auch erstmals in farbintensivem 4K erlebt werden!

