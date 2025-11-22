AMD stellt FSR Redstone am 10.12.2025 vor: Mehr KI-Upscaling

Das KI-Upscaling-Upgrade für AMD-Grafikkarten steht vor der Tür. Nun sagte AMD, dass es FSR „Redstone“, seine Antwort auf NVIDIAs DLSS, am 10. Dezember enthüllt.

Mehr zu AMDs Redstone

Die Upscaling-Technologie war ein großer Knackpunkt im Vergleich zwischen NVIDIA- und AMD-GPUs. Trotz großer Verbesserungen bei FSR 5 übertrifft NVIDIAs DLSS in den meisten Messungen immer noch die Technologie von AMD. AMD hofft, dass Redstone diese Lücke schließen wird. Das Unternehmen ist noch nicht sehr detailliert auf die Technologie eingegangen. Aber wir wissen, dass Redstone mehr als nur ein besseres ML-gestütztes Upscaling bietet. Gleichzeitig wird es nur neue Hardware betreffen – die aktuellen Konsolen werden davon wohl nicht profitieren können. Schade!

Es hat auch die KI-Rahmengenerierung, die Strahlenregeneration und das Strahlen-Caching verbessert. (PC Gamer stellt fest, dass Call of Duty: Black Ops 7 bereits Redstones Strahlenregenerations-Portion eingebaut hat.) Natürlich vermarktet AMD es als Verkaufsargument für seine GPUs der RDNA 4-Serie. Die neuesten Karten des Unternehmens, wie die Radeon RX 9070-Serie, sind bereits die stärksten, die das Unternehmen seit Jahren hergestellt hat. Wenn AMD diese Technologie gut einsetzt, könnten seine Budgetkarten, wie die bereits leistungsstarke 9060 XT, viel attraktiver werden.