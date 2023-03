Ambush – Kein Entkommen erscheint am 23.3.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD Blu-ray

PLAION PICTURES kündigt den Heimkinostart von Ambush – Kein Entkommen an. Unter Regie des Action-Veteran Pierre Morel (96 Hours – Taken) entstand basierend auf einer wahren Geschichte der erfolgreichste Kinofilm der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Kriegs-Drama erscheint am 16. März 2023 als Video on Demand über alle gängigen Plattformen und ab 23. März 2023 in physischer Ausführung als DVD, Blu-ray und 4K-UHD Blu-ray.

Worum geht’s?

Winter 2018: Die Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate sind auf einer Hilfsmission im Jemen im Einsatz. Die Stimmung auf dem Stützpunkt ist ausgelassen, denn einige von ihnen stehen kurz vor der Heimreise. Vorher müssen Ali, Bilal und Hindasi noch eine letzte Routinepatrouille ableisten. Doch auf dem Weg durch eine enge Schlucht geraten sie in einen Hinterhalt feindlicher Kämpfer und sitzen plötzlich unter schwerem Beschuss fest – verwundet und ohne Funkkontakt. Während den drei Eingeschlossenen langsam die Hoffnung schwindet, beginnt eine waghalsige Rettungsmission.

Ambush bietet Spannungskino pur – Wirkungsvoll und mit großem Aufwand inszeniert Action-Spezialist Pierre Morel (96 Hours – Taken, Peppermint) diese gefährliche Mission vor bedrohlicher Kulisse, bei der es auf jede Sekunde ankommt. Und zeichnet zeitgleich ein schonungsloses Bild von moderner Kriegsführung.