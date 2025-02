Amazon und die KI: Alexa wird nun wohl ein eigener KI-Assistent

Amazon verschickte diese Woche Einladungen zu einer großen KI-Produkteinführungsveranstaltung in New York City, die viele Alexa-Hinweise enthielt.

Mehr zu Amazon Alexa KI

Und jetzt haben uns einige Details, die in der Einladung versteckt sind, sowie einige neue Gerüchte eine klarere Vorstellung davon gegeben, was uns am 26. Februar erwartet. Wir haben den ersten Alexa-KI-Hinweis verpasst, weil es unmöglich ist, ihn zu erkennen, wenn man sich eine einzelne Einladung ansieht. Aber nimmt man alle der fünf verschiedenen Einladungsstile zusammen, die Amazon verteilt hat, dann kommt man auf A-L-E-X-A. Das bedeutet, dass Amazon fast garantiert die lang erwartete Alexa der nächsten Generation zeigt, auf die wir am 26. Februar gewartet haben – und wir könnten sogar neue Hardware für diese KI sehen, um das eigene Zuhause zu erweitern. Es gibt einige potenzielle Details darüber, was Alexa AI genau tun wird. Laut Reuters – die drei mit dem Projekt vertraute Personen zitiert – wird der neue und verbesserte Alexa-Assistent einige wichtige Upgrades haben.

Erstens wird er anscheinend besser sein, die natürliche Sprache und den Kontext unserer Anfragen zu verstehen, da die neue KI in der Lage sein wird, auf mehrere Aufforderungen in einer Sequenz zu reagieren. Anstatt zwischen jeder Aufforderung “Hey Alexa” zu sagen, könnten wir sie einfach hintereinander fragen, wie wir es mit einem Dienst wie Gemini Live tun können. Als nächstes wird gesagt, dass Alexa in der Lage sein wird, als KI-Agent zu fungieren – was bedeutet, dass sie Aufgaben ausführen kann, ohne eine direkte Beteiligung zu benötigen. Auch hier ist nicht klar, welche Form dies annehmen wird, aber vielleicht lernt Alexa unsere Routinen kennen und schaltet automatisch intelligente Lichter aus, wenn sie weiß, dass wir nicht zu Hause sind. Schließlich, während Alexas KI-Upgrade zunächst mit eingeschränkter Nutzung scheinbar kostenlos sein wird, hat Amazon Berichten zufolge die Idee geäußert, einen gewissen Betrag pro Monat zu verlangen … ob das was wird?