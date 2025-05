Amazon Prime Video: Fallout bekommt eine dritte Staffel

Die TV-Show-Adaption von Fallout wurde für eine dritte Staffel verlängert, hat Amazon Prime Video angekündigt.

Fallouts dritte Staffel

Während der jährlichen Upfront-Präsentation von Amazon bestätigte das Unternehmen, dass Staffel 3 von Fallout grünes Licht erhalten hat. Es wurde auch angekündigt, dass die zweite Staffel der Show, die letzte Woche die Produktion abgeschlossen hat, im Dezember 2025 Premiere haben wird. Laut Amazon wird die zweite Staffel „nach dem epischen Finale der ersten Staffel beginnen und das Publikum auf eine Reise durch das Ödland des Mojave in die postapokalyptische Stadt New Vegas mitnehmen“. „Die Feiertage kamen dieses Jahr etwas früher – wir freuen uns, die Welt für eine dritte Staffel von Fallout wieder von vorne zu beenden“, sagten die ausführenden Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy in einer Erklärung. „Im Namen unserer brillanten Besetzung und Crew, unserer Showrunner Geneva und Graham und unserer Partner bei Bethesda sind wir unseren unglaublichen Mitarbeitern bei Amazon MGM Studios und den großartigen Fans dankbar, wenn wir unsere Abenteuer im Ödland gemeinsam fortsetzen.“

Vernon Sanders, globaler Fernsehleiter von Amazon MGM Studios, fügte hinzu: „Wir sind absolut begeistert, dass unsere globalen Prime Video-Kunden tiefer in die wunderbar surreale und fesselnde Welt von Fallout eintauchen können. „[Jonathan], Lisa, Geneva [Robertson-Dworet] und Graham [Wagner] haben außergewöhnliche Arbeit geleistet, die dieses beliebte Videospiel-Franchise auf Prime Video zum Leben erweckt. Zusammen mit unseren großartigen Partnern bei Bethesda Games und Bethesda Softworks freuen wir uns, eine dritte Staffel von Fallout ankündigen zu können, lange vor dem mit Spannung erwarteten Debüt der zweiten Staffel.“ Kürzlich sagte einer der Hauptdarsteller der Fallout-TV-Serie, dass der Bogen seines Charakters um Staffel 5 oder 6 endet, was darauf hindeutet, dass seine Schöpfer einen langen Lauf für die Serie in Betracht ziehen. „Wir haben immer gewusst, dass wir uns Zeit für die Entwicklung unserer Charaktere nehmen werden.“