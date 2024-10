Amazon Prime Deal Days 2024: Tineco lässt euch doppelt sparen

Schnäppchen-Jäger:innen aufgepasst – mit Tineco könnt ihr im Zuge der Amazon Prime Deal Days am 8. und 9. Oktober dieses Jahres mächtig sparen. Und Tineco setzt noch eines drauf! Der Spezialist für Bodenpflege und intelligente Haushaltsgeräte, präsentiert neueste Innovationen mit unschlagbaren Rabatten. Damit gelingt das Upgrade auf Herbstfrische, der ein neues Maß an Sauberkeit in Ihr Zuhause bringt. Zusätzlich gibt es 2 % Extra-Rabatt auf alle Tineco-Produkte bei Amazon.de mit dem Code “TinecoSale”. Das Beste: Der Code ist mit den Herbst-Sale-Rabatten kombinierbar! iFLOOR 5 Breeze Complete

Der iFLOOR 5 Breeze Complete bietet eine kabellose Lösung zum Saugen und Wischen in einem Schritt. Geeignet für eine Vielzahl an Hartböden wie Hartholz, Fliesen und Laminat. Das freihändige Selbstreinigungssystem sorgt für einfache Wartung, während die verbesserte Batterielebensdauer eine längere Reinigungsdauer von bis zu 35 Minuten ermöglicht. Zudem hat er ein größeres Tanksystem mit einem 0,8 L Frischwassertank und 0,72 L Schmutzwassertank. Der innovative Bürstenkopf reinigt präzise Kanten und Ecken, während das leichte Design und die Zubehör-Upgrades das Reinigungsergebnis verbessern. Den iFLOOR 5 Breeze Complete gibt es im besagten Zeitraum auf Amazon und Kaufland . Originalpreis: 299 EUR

Angebot: 199 EUR (33 % Rabatt)

Zeitraum: 08.10 – 09.10

FLOOR ONE S5

Mit dem smarten Wischsauger FLOOR ONE S5 können Hartböden besonders effektiv gereinigt werden, denn Saugen und Wischen erfolgen in einem einzigen Schritt und mit nur einem Gerät. Die smarte iLoop-Sensortechnologie erleichtert die Reinigung durch Erkennung von Staub sowie nassem oder trockenem Schmutz. Der iLoop-Ring auf dem farbigen LED-Display wechselt von Rot auf Blau, sobald der Boden sauber ist.

Das exklusive Bürstenkopf-Design ermöglicht eine optimierte und streifenfreie Reinigung von vielen schwer erreichbaren Stellen. Dank der großen Behälter für 0,8 Liter Frischwasser und 0,7 Liter Schmutzwasser können mehrere Wohnbereiche am Stück ohne Unterbrechung gereinigt werden. Den FLOOR ONE S5 gibt es im besagten Zeitraum auf Amazon und Kaufland . Den Floor One S5 haben wir auch getestet – unsere Eindrücke könnt ihr hier nachlesen. Originalpreis: 509 EUR

Angebot: 299 EUR (41 % Rabatt)

Zeitraum: 08.10 – 09.10

FLOOR ONE STRETCH S6 Der FLOOR ONE STRETCH S6 besticht durch sein 180°-Flachdesign, das müheloses Manövrieren unter Möbeln ermöglicht. Mini-Hilfsräder sorgen für einfaches Handling in beide Richtungen. Das 45°-Schwenkdesign erlaubt flexible Bewegungen, und der über dem Bürstenkopf eingebettete Wassertank erleichtert die Reinigung. Das innovative 3-Kammer-System trennt effizient Feststoffe, Flüssigkeiten und Luft, schützt den Motor und erhält die volle Reinigungskraft. Das FlashDry-Selbstreinigungssystem beendet die Selbstreinigung der Bürstenrolle in nur zwei Minuten. Dabei wird das Wasser erhitzt, um Schmutzpartikel zu entfernen. Und ein 70 °C warmer Luftstrom sorgt für eine schnelle Trocknung in fünf Minuten, reduziert Gerüche und hält die Bürste flauschig. Die MHCBS-Technologie von Tineco gewährleistet die Verwendung von sauberem Wasser bei der Reinigung. Mit der verbesserten Pouch-Batterie hat der STRETCH S6 eine Laufzeit von 40 Minuten. Die dreiseitige Kantenreinigung sorgt für gründliche Sauberkeit entlang der Fußleisten. Den FLOOR ONE STRETCH S6 gibt es zum besagten Zeitraum auf Amazon und Kaufland . Originalpreis: 599 EUR

Angebot: 449 EUR (25 % Rabatt)

Zeitraum: 08.10 – 09.10

FLOOR ONE SWITCH S7 Der FLOOR ONE SWITCH S7 vereint Wisch- und Stielstaubsauger in einem Gerät und ist bei der Hausreinigung flexibel einsetzbar. Mit seinem FlashDry-Selbstreinigungssystem, das den gesamten Hochtemperatur-Selbstreinigungsprozess in nur zwei Minuten abschließt, garantiert der SWITCH S7 eine gründliche Reinigung und Desinfektion. Der innovative Pouch-Cell-Akku ermöglicht bis zu 40 Minuten im Wischsauger- und bis zu 65 Minuten im Staubsauger-Modus. Den FLOOR ONE SWITCH S7 gibt es im besagten Zeitraum auf

Amazon und Kaufland . Originalpreis: 899 EUR

Angebot: 669 EUR (26 % Rabatt)

Zeitraum: 08.10 – 09.10