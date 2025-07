Amazon Prime Days: Marvel’s Midnight Suns kann gratis beansprucht werden

Marvel’s Midnight Suns kann im Rahmen der Prime-Day-Feierlichkeiten von Amazon Prime für immer beansprucht und behalten werden.

Zu Marvel’s Midnight Suns

Das Superhelden-RTS-Spiel, das von Firaxis entwickelt wurde, ist das neueste Spiel, das in das Prime Gaming-Angebot von Amazon aufgenommen wurde. Prime Gaming, das als Teil eines Amazon Prime-Abonnements enthalten ist, ermöglicht es den Mitgliedern, jeden Monat eine Auswahl an PC-Spielen zu beanspruchen und zu behalten. Die anderen Prime Gaming-Titel vom Juli, darunter das von der Kritik gefeierte Venba, sind jetzt ab sofort verfügbar. Ihr solltet daher schnell sein, um euch so einen Code zu sichern.

Während andere Dienste, wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass, dem Spieler nur so lange Zugang zu jedem Spiel gewähren, wie er abonniert bleibt, handelt es sich bei den Spielen von Prime Gaming stattdessen um Codes, die in anderen Geschäften eingelöst werden können. Während das Spiel von der Kritik gut aufgenommen wurde, wurden alle Versionen innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung stark reduziert. Später stellte sich heraus, dass dies auf die enttäuschende Verkaufsleistung des Spiels zurückzuführen war.