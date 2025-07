Amazon Prime Day: Kräftig sparen auf ausgewählte Zendure-Energiespeicherlösungen

Der Amazon Prime Day steht wieder vor der Tür und ist dieses Jahr größer als je zuvor! Ganze vier Tage – vom 8. Juli bis 11. Juli 2025 – können Schnäppchenjäger die besten Deals ergattern. Auch Zendure bietet zu diesem besonderen Anlass wieder spezielle Angebote auf ausgewählte Solarenergiespeicher.

Bereits ab dem 1. Juli können Interessierte – auf Amazon und der Zendure Website – verschiedene Produkte und Bundles zu reduzierten Preisen erwerben. Neben Rabatten und kostenlosen Geschenken, profitieren Käufer:innen von der Möglichkeit, ihren Energieverbrauch zu optimieren, ihre Unabhängigkeit von Stromnetz zu erhöhen und ihre jährlichen Stromkosten zu reduzieren.

Die folgenden Produkte sind Teil der Prime Day Aktionen auf Amazon:

Hyper 2000 + AB2000X Batterie: 799 €

SolarFlow 800 Pro + AB2000X Batterie: 1.398 € (inklusive Ace 1500 als Geschenk)

SolarFlow 800 Pro + 4 * 500 W bifaziale Panele: 1.199 €

Zusätzlich erhalten Käufer:innen einen 8%-Rabatt mit dem Code „D698TKQE”.

Außerdem sind weitere exklusive Angebote auf der Zendure Webseite verfügbar:

SolarFlow 800 Pro: 799 € (inklusive Smart Meter D0 als Geschenk)

SolarFlow 800 Pro + AB2000X Batterie: 1.398 € (inklusive Ace 1500 als Geschenk)

SolarFlow 2400 AC + AB3000X Batterie: 1.198 € (inklusive Smart Meter D0 als Geschenk)

Hyper 2000 + AB2000X Batterie + Smart Meter D0: 899 €

Hyper 2000 + AB2000X Batterie + 4x 430W bifaziale Panele: 1.199 €

Mit dem Code „ZDPCM66423B“ erhalten Käufer:innen im Zeitraum vom 1. bis 20. Juli einen zusätzlichen 3 %-Rabatt auf der Zendure Webseite. Ausgenommen von der Aktion sind die Modelle SolarFlow 800 Pro und SolarFlow 2400 AC.

Mehr zu den Produkten:

Hyper 2000 ist eine moderne Energiespeicherlösung mit integriertem Hub (Smart Control Unit) und Mikrowechselrichter, die sich an Besitzer:innen von Balkonkraftwerken und PV-Dachanlagen richtet. Als Erweiterung von SolarFlow verwandelt Hyper 2000 diese in ein Plug&Play-Balkonkraftwerk mit Multi-Sets-Koordination und einem bidirektionalen, AC-gekoppelten Speicher. Hyper 2000 ist mit der lokalen Kommunikationstechnologie ZenLink ausgestattet, die es möglich macht, dass mehrere Hyper-Module sich innerhalb des Microgrid eines Hauses unabhängig von Internetverbindungen autonom verbinden. Dank ZenLink ist außerdem eine mühelose Synchronisierung mehrerer Hyper-Module auf der gleichen Phase möglich, wobei die Gesamtleistung auf 1.800 W begrenzt ist. SolarFlow Hyper-Sets können auf jeder Phase zwischen 7,68 kWh und 23,04 kWh speichern. SolarFlow Hyper ermöglicht Nutzer:innen zudem Kostenoptimierungen über das Time-of-Use (TOU)-Prinzip.

Mit einer Kapazität von 1.920 Wh sorgt die AB2000X Batterie dafür, dass überschüssiger Solarstrom effizient gespeichert und bei Bedarf wieder genutzt werden kann. Die robuste Bauweise und hohe Lebensdauer machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Zendure Energiespeicherlösungen. Sie ist kompatibel mit Zendures Hub 12000, Hub 2000, Hyper 2000, Ace 1500, SolarFlow 800 sowie SolarFlow 800 Pro.

SolarFlow 800 Pro ist ein innovativer, intelligenter Energiespeicher für Balkonkraftwerke, der Mikrowechselrichter, Hub-Controller und Batterie in einem kompakten System vereint. Die integrierte Batterie hat eine Speicherkapazität von 1.920 W, erweiterbar auf maximal 11,52 kWh. SolarFlow 800 Pro kann mit bis zu vier Solarpanels à 500 W betrieben werden und unterstützt vier leistungsstarke 660-W-MPPTs – für eine maximale Solareinspeisung von 2.640 W. Dank des PV-Niederspannungs-Starts bei 14 V erzeugt SolarFlow 800 Pro auch bei schlechten Lichtverhältnissen zuverlässig Solarstrom. SolarFlow 800 Pro bietet netzunabhängige Betriebsmodi, die bis zu 1.000 W liefern, sodass wichtige Geräte auch bei Stromausfällen weiterlaufen können.

SolarFlow 2400 AC ist eine intelligente Plug-and-Play Energiespeicherlösung für Dach-Photovoltaikanlagen. Sie richtet sich an PV-Besitzer:innen, die entweder noch kein Speichersystem haben oder ihre Stromkosten durch Time-of-Use-Tarife (TOU) senken möchten. Das System besteht aus einer AC-gekoppelten Architektur, die mit einem 2.000-W-Mikrowechselrichter und einem Hub-Controller kombiniert werden kann. Es enthält eine AB3000X-Batterie mit 2,88 kWh Speicherkapazität. Dank des modularen Designs kann das System mit bis zu fünf weiteren AB3000X-Batterien auf bis zu 17,28 kWh erweitert werden. Die bidirektionale AC-Leistung von 800 W lässt sich auf 2.400 W steigern. Für maximale Effizienz sorgt die SiC-Halbleitertechnologie der dritten Generation, die einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 Prozent ermöglicht. In netzunabhängigen Modi liefert SolarFlow 2400 AC bis zu 2.400 W für die autarke Energieversorgung.

Ace 1500 ist eine weitere Erweiterung von SolarFlow und macht aus der ortsgebundenen Energiespeicherlösung eine portable Lösung, die sowohl On-Grid als auch Off-Grid eingesetzt werden kann. Ace 1500 lässt sich ganz einfach auf die AB1000S und AB2000X Batterien draufsetzen und somit mit diesen verbinden. SolarFlow Ace kann als zuverlässige Backup- und Notstromversorgung bei Outdoor-Aktivitäten sowie plötzlichen Notfällen, wie Stromausfall, fungieren und bietet eine maximale Kapazität von 7,68 kWh. Der gespeicherte Strom kann überall mit hingenommen werden.

Der Smart Meter 3CT ist ein dreiphasiges Strommessgerät mit WLAN- und Bluetooth-Verbindung, das speziell für die präzise Überwachung des Energieverbrauchs in Haushalten entwickelt wurde. Es ermöglicht die drahtlose Kommunikation mit Energiespeichersystemen und hilft, überschüssige Solarenergie effizient zu speichern oder zu verbrauchen. Mit einer Messgenauigkeit von 99 Prozent und einer schnellen Reaktionszeit von weniger als 3 Sekunden sorgt es für eine präzise Energieüberwachung. Ein Schutzschaltkreis verhindert Überlastungen und erhöht die Sicherheit. Durch eine lokale Kommunikation funktioniert der Smart Meter auch bei instabilen Internetverbindungen zuverlässig.

Der Smart Meter D0 richtet sich gezielt an Haushalte in Deutschland, die ihre Stromverbrauchsdaten überwachen möchten. Die Installation ist einfach und erfordert keinen Elektriker – dank der Plug-and-Play-Funktionalität kann das Gerät schnell eingerichtet werden. Mit einer Reaktionszeit von unter 3 Sekunden und einer Präzision auf 1 W-Ebene lässt sich der Stromverbrauch exakt an den Bedarf anpassen. Eine lokale Kommunikation sorgt dafür, dass der Smart Meter auch bei Internet-Ausfall funktioniert. Wie der Smart Meter 3CT schützt auch der Smart Meter D0 vor Überlastungen und sorgt für die Sicherheit elektrischer Geräte im Haushalt.